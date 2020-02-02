Fast And Furious 9'un Yeni Fragmanı yayınlandı

Dünyanın en popüler film serileri arasında zirveye oynayan, her yapımı gişe rekorlarını alt üst eden Fast And Furios serisinin yeni filmi yüzünü gösterdi!

  • Barış Terun
Fast And Furious 9'un Yeni Fragmanı yayınlandı
Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Helen Mirren, and Charlize Theron

Fast and Furious serisi, dünya sinema tarihinde muazzam başarılar elde etti. Yapım şimdiye kadar bir spin-off yani eşlikci filme de imza attı. Star Trek: Generations Uzay Yolu için neyse, Law and Order için Law & order: Special Victims Unit, Law & order: Trial by Jury neyse, Vampire Diaries için Originals veya Legacies neyse benzer bir başarı söz konusu.  

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, efsanenin gücüne güç kattı. 2019 yılının yaz aylarında gösterime giren ve Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Helen Mirren ve Cliff Curtis gibi yıldızları bünyesine bulunduran 200 milyon dolarlık bütçesin rağmen, 800 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde etti ve otoritelerden tam not oldu.

 Şimdi de, Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Helen Mirren ve Charlize Theron gibi ödül zengini oyuncuların yer aldığı Fast And Furios 9'un fragmanı yayınlandı. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise, öncü filmlerinden tanıdığımız James Lin oturacak. Yapımın 22 Mayıs 2020 tarihinde gösterime girmesi bekleniyor.

İşte yayınlanan yeni fragman...

Fast and Furious 9 Teaser Trailer 2020 | 'Things Change' | Movieclips TrailersFast and Furious 9 Teaser Trailer 2020 | 'Things Change' | Movieclips Trailers
Check out the official Fast & Furious 9 Teaser Trailer Exclusive that Vin Diesel dropped on his Facebook! Let us know what you think in the comments below. > Sign up for a Fandango FanAlert for Fast & Furious 9: Want to be notified of all the latest movie trailers? Subscribe to the channel and click the bell icon to stay up to date. US Release Date: May 22, 2020 Starring: Vin Diesel, Charlize Theron, John Cena Directed By: Justin Lin Synopsis: The ninth installment of the 'Fast and Furious' franchise. Watch More Trailers: > Hot New Trailers: > Drama Trailers: > Thriller Trailers: Fuel Your Movie Obsession: > Subscribe to MOVIECLIPS TRAILERS: > Watch Movieclips ORIGINALS: > Like us on FACEBOOK: > Follow us on TWITTER: > Follow us on INSTAGRAM: The Fandango MOVIECLIPS TRAILERS channel delivers hot new trailers, teasers, and sneak peeks for all the best upcoming movies. Subscribe to stay up to date on everything coming to theaters and your favorite streaming platform.

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