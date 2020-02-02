Fast And Furious 9'un Yeni Fragmanı yayınlandı

Fast and Furious serisi, dünya sinema tarihinde muazzam başarılar elde etti. Yapım şimdiye kadar bir spin-off yani eşlikci filme de imza attı. Star Trek: Generations Uzay Yolu için neyse, Law and Order için Law & order: Special Victims Unit, Law & order: Trial by Jury neyse, Vampire Diaries için Originals veya Legacies neyse benzer bir başarı söz konusu.
Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, efsanenin gücüne güç kattı. 2019 yılının yaz aylarında gösterime giren ve Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Helen Mirren ve Cliff Curtis gibi yıldızları bünyesine bulunduran 200 milyon dolarlık bütçesin rağmen, 800 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde etti ve otoritelerden tam not oldu.
Şimdi de, Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Helen Mirren ve Charlize Theron gibi ödül zengini oyuncuların yer aldığı Fast And Furios 9'un fragmanı yayınlandı. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise, öncü filmlerinden tanıdığımız James Lin oturacak. Yapımın 22 Mayıs 2020 tarihinde gösterime girmesi bekleniyor.
İşte yayınlanan yeni fragman...
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