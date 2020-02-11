Fast And Furious Serisinin Sonu mu Geliyor?

Neredeyse 20 yıllık geçmişi bulunan ve kesişim filmi Hobbs & Shaw ile 10 filmlik bir seri oluşturan Fast And Furious (Hızlı ve Öfkeli), yapımcı stüdyoya 6 milyar dolardan fazla para kazandırdı. Doğal olarak yapımcı stüdyo serinin; gerek kesişim, gerek devam yapımlarını çekmeye çok kararlı. Lakin baş rol oyuncularının ciddi şikayetleri var ve toplu ayrılık söz konusu olabilir.
Oyuncular neden isyan ediyor?
İsyan eden oyuncuların başında, Resident Evil serisinden tanıdığımız Michelle Rodriguez geliyor. Bilindiği üzere Michelle Rodriguez, Dom Toretto'un (Vin Diesel) ebedi aşkı konumunda. Vin Diesel ve Michelle Rodriguez gerçek hayatta da birbirlerine yakınlar. Michelle Rodriguez, seride kadın karakterlere gereken önemin verilmediğini hemen hemen her platformda vurguluyor. Michelle Rodriguez, "Senaristlerin, kadın karakterlere hem maddi hem de manevi açıdan çok daha fazla önem vermelerini istiyorum. Gelecek filmde, umarım bu dileğim gerçekleşir. Yoksa ben başta olmak üzere ciddi ayrılıklar yaşanacak. 16 yıldır bu seride rol alıyorum ve çok daha fazlasını hak ettiğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Baş rol Vin Diesel de, "O bizim kahramanımız... Çıtayı daima tepeye taşıyor. Her şeyi heyecanlı ve keyifli kılıyor. Çift olarak her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Serinin hayranları ona hayran ve daima destek veriyorlar. Dom ve Letty birbirinden ayrılamayacak karakterler" diyerek, arkadaşını destekliyor. Kısacası, Vin Diesel'in de projeden ayrılması gündemde.
Dwayne "The Rock" Johnson Hedef Tahtasında
Dwayne "The Rock" Johnson dünyanın en çok para kazanan aktörlerinden biri olabilir ama Fast and Furious serisinde vazgeçilmez değil. 2002 yılından itibaren seride yer alan ve Transformers serisi ile ününe ün katan Tyrese Gibson, Dwayne "The Rock" Johnson'ı yerden yere vurdu. Gibson, "Onun kaprisleri nedeniyle F9, sinemalarla henüz buluşamadı. Steroid kullanan şeker adamlar ve palyaçolar yüzünden projemiz sekteye uğradı. Eğer yapımcılar, ısrarla onu isterse projeden ayrılabilirim" açıklamasında bulundu.
Kısacası filmin üç büyük yıldızı Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson seriye veda edebilir. Dwayne "The Rock" Johnson'un da Gibson'un açıklamaları nedeniyle yapımcı ekibe tepki gösterdiği ve seriden ayrılabileceği iddia ediliyor. Kısacası, ekip dağılmak üzere.
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