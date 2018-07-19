Fast.com Artık Gönderme Hızını da Ölçüyor
Netflix'e ait Fast.com, artık gönderme hızını ve gecikmeyi ölçebiliyor!
Netflix 2016'ta kullanıcıların internet hızlarını kontrol edebilmelerini sağlayan Fast.com'u kullanıma açtı. Şirketin yeni yaptığı açıklamaya bakılırsa Fast artık gönderme hızını ve gecikme payını da ölçebiliyor. Yani Fast.com'u kullanarak internet trafiğinizi çok daha iyi görüntülemeniz mümkün olacak.
Tek yapmanız gereken Fast.com'u ziyaret etmek, site otomatik olarak maksimum hızınızı ölçecektir. Ardından "daha fazla bilgi göster" tuşuna tıklarsanız, gönderme hızınızı ve sunucu ile aranızdaki gecikmeyi de görebilirisiniz.
Fast.com ayrıca iOS ve Android için uygulama halinde de bulunuyor. Şirketin açıklamasına göre hizmet kullanıma açıldığından beri toplam yarım milyar hız ölçümü yapışmış, ayrıca sitenin kullanım oranı son yedi ayda ikiye katlanmış durumda.
Ali Ruhi Öztürk
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