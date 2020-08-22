"Fast Food Fidye Yazılımı" Dharma'nın Her Lokması 8 bin 620 Dolar!

Sophos, COVID-19 döneminde özellikle KOBİ ölçeğindeki şirketleri kıskacına alan Dharma adlı fidye yazılımına dair detaylı analizinin sonuçlarını paylaştı. Fast food mantığıyla herkesin ulaşabileceği bir hizmet olarak sunulan Dharma, tuzağa düşürdüğü KOBİ'lerden ortalama 8 bin 620 dolar fidye talep ediyor.