Fast & Furious 9'a Dev Transfer!
Fast & Furious 9 (Hızlı ve Öfkeli 9) yeni bir yıldız ile gücüne güç kattı. Kadroya katılan isim, pek çok sinema tutkununu şaşırtacak...
- Barış Terun
Fast & Furious, yani Hızlı ve Öfkeli serisi, muazzam izlenme oranlarına ulaştı ve bunu yapmaya devam da ediyor. Hızlı ve Öfkeli serisi milyarlarca dolar gişe hasılatı elde ederken, milyonlarca izleyiciye ulaşmayı da bildi.
Vin Diesel, Jason Statham, hayatını kaybeden Paul Walker, Michael Fottrell, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Transformers serisinden tanıdığımız Tyrese Gibson, Roman Pearce, Han Lue ve Justice League (Adalet Birliği) ve Batman V Superman'den tanığımız Gal Gadot, oyunculuklarının haklarını vermeyi başardılar.
Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi için de bombalar patlıyor ve bunlardan biri şu: Efsane WWE güreşçisi John Cena, kadroya bizzat katılıyor. Dwayne Johnson ve Jason Statham gibi isimler yapımın son halkasında yer almayacak ve spin-off filmi Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw'da karşımıza çıkacak. Söz konusu filmde iki kült karakterin kökenleri ve nasıl bir araya geldikleri açıklanacak. Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw Ağustos ayında, dünya çapında gösterime girecek.
John Cena gibi dev bir ismi arkasına alan dokuzuncu filmin ise, 22 Mayıs 2020 tarihinde gösterime girmesi bekleniyor. Justin Lin'in yönetmenlik rolünü üstlendiği eser; Vin Diesel, Michael Fottrell, Chris Morgan, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster ve bol ödüllü oyuncular ile donatılacak.
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