Fast & Furious 9'dan Müjde!

Fast & Furious 9'u (Hızlı ve Öfkeli 9) büyük bir heyecanla bekleyenler için çok iyi bir haberimiz var!

  • Barış Terun
Fast & Furious 9'dan Müjde!

Fast and Furious, yani Hızlı ve Öfkeli serisinin dokuzuncu halkasından, sinema tutkunlarına müjdeli haber geldi: Aksiyon serisinin yeni filminin çekimlerine resmen başlandı. Fast & Furious 9, öncü filmleri gibi şimdiden sosyal medyada fenomen oldu.

Fast & Furious 9'un (Hızlı ve Öfkeli 9) yönetmenliğini  The Fast and the Furious: Tokyo Drift, 2011 yapımı Fast & Furious: Fast Five ve 2013 yapımı Fast & Furious 6'dan tanıdığımız Justin Lin üstleniyor.

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Yapımın baş rol oyuncusu Vin Diesel, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğrafta Vin Diesel, serinin en önemli aktrislerinden  Michelle Rodriguez ile sette çekilen fotoğrafını kamuoyunun beğenisine sunuyor. Söz konusu filmin diğer önemli oyuncuları arasında;  Tyrese Gibson, Jordana Brewster ve Ludacris gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Bumblebee filminde ününe ün katan John Cena da yeni transfer statüsünde.  Cena'nın Dwayne Johnson'ın yakın arkadaşı olduğunu da belirtelim.

Fast & Furious 9'un kadrosunda maalesef Dwayne Johnson, Jason Statham ve seriye son anda katılan Idris Elba yer almayacak. Zira bu isimler; spin-off filmi Fast and Furious: Hobbs and Shaw'un kadrosunda yer alıyorlar ve fazlasıyla yoğun bir takvime sahipler. Muhtemelen tüm bu yıldızları, Fast & Furious 10'un kadrosunda birlikte izleyebileceğiz. 

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