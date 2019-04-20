Fast & Furious'tan Yeni Fragman!
Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw filmine ait yeni fragman yayınlandı. Yapım, bol miktarda aksiyon sahnesi içeriyor.
- Barış Terun
Dünyanın en popüler aksiyon serilerinden Fast & Furious (Hızlı ve Öfkeli) serisi şimdiden sekiz filmde, sinema tutkunları ile buluştu. Seri, eleştirmenlerden geçer not alırken, 6 milyar dolara yakın gişe hasılatı elde etmeyi de başardı. Serinin yıldızlarından Paul Walker, aşırı hızda kaza yapıp, hayatını kaybedince; yedinci filmden itibaren Fast & Furious'in ismi yalnızca Furious'a (Öfkeli) evrildi.
Bu denli gişe hasılatı elde eden bir yapımın, yan filminin çevrilmesi değil; çevrilmemesi olanak dışıydı. Filmlerin, Vin Diesel'dan sonra en popüler isimleri Dwayne Johnson(kendisi dünyanın en çok para kazanan aktörleri arasında zirvede yer alıyor) ve Jason Statham bir spin-off filmine imza atıyor. İkilinin başrolleri üstlendiği spin-off(yan ürün olarak da nitelendirebiliriz) yapımı Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, 2 Ağustos 2019 tarihinde, beyaz perdede gösterime girecek. Filmde; Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby ve Helen Mirren gibi isimler yer alacak. Yapımın yönetmenliğini ise David Leitch üstlenecek. David Leitch; John Wick ve Deadpool 2 gibi kült eserlere imza atmıştı. David Leitch, Deadpool 3'de de yapımcılık ve yönetmenlik görevlerine de layık görüldü.
Hızlı ve Öfkeli 8 ise 22 Mayıs 2020'da sinemada yayınlanacak. Söz konusu filmde Dwayne Johsonn ve Jason Statham yer almayacak. Bahsi geçen ikili çekimlerine birkaç ay içinde başlayacak dokuzuncu ve onuncu filmin kadrosunda yer alacak. 9. ve 10. filmlerin yönetmenlik koltuğunda ise Star Trek ve True Detective ile tanıdığımız usta isim Justin Lin oturacak.
Karşınızda yeni filmin, bolca aksiyon içeren fragmanı:
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