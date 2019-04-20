Fast & Furious'tan Yeni Fragman!

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw filmine ait yeni fragman yayınlandı. Yapım, bol miktarda aksiyon sahnesi içeriyor.

  • Barış Terun
Fast & Furious'tan Yeni Fragman!

Dünyanın en popüler aksiyon serilerinden Fast & Furious (Hızlı ve Öfkeli) serisi şimdiden sekiz filmde, sinema tutkunları ile buluştu. Seri, eleştirmenlerden geçer not alırken, 6 milyar dolara yakın gişe hasılatı elde etmeyi de başardı. Serinin yıldızlarından Paul Walker, aşırı hızda kaza yapıp, hayatını kaybedince; yedinci filmden itibaren Fast & Furious'in ismi yalnızca Furious'a (Öfkeli) evrildi.

Bu denli gişe hasılatı elde eden bir yapımın, yan filminin çevrilmesi değil; çevrilmemesi olanak dışıydı. Filmlerin, Vin Diesel'dan sonra en popüler isimleri Dwayne Johnson(kendisi dünyanın en çok para kazanan aktörleri arasında zirvede yer alıyor) ve Jason Statham bir spin-off filmine imza atıyor. İkilinin başrolleri üstlendiği spin-off(yan ürün olarak da nitelendirebiliriz) yapımı Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, 2 Ağustos 2019 tarihinde, beyaz perdede gösterime girecek. Filmde;  Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby ve Helen Mirren gibi isimler yer alacak. Yapımın yönetmenliğini ise David Leitch üstlenecek. David Leitch;  John Wick ve Deadpool 2 gibi kült eserlere imza atmıştı. David Leitch, Deadpool 3'de de yapımcılık ve yönetmenlik görevlerine de layık görüldü.

Hızlı ve Öfkeli 8 ise 22 Mayıs 2020'da sinemada yayınlanacak. Söz konusu filmde Dwayne Johsonn ve Jason Statham yer almayacak. Bahsi geçen ikili çekimlerine birkaç ay içinde başlayacak dokuzuncu ve onuncu filmin kadrosunda yer alacak. 9. ve 10. filmlerin yönetmenlik koltuğunda ise Star Trek ve True Detective ile tanıdığımız usta isim Justin Lin oturacak.

Karşınızda yeni filmin, bolca aksiyon içeren fragmanı:

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw - Official Trailer #2 [HD]Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw - Official Trailer #2 [HD]
Hobbs & Shaw In Theaters August 2, 2019 After eight films that have amassed almost $5 billion worldwide, the Fast & Furious franchise now features its first stand-alone vehicle as Dwayne Johnson and Jason Statham reprise their roles as Luke Hobbs and Deckard Shaw in Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw. Ever since hulking lawman Hobbs (Johnson), a loyal agent of America's Diplomatic Security Service, and lawless outcast Shaw (Statham), a former British military elite operative, first faced off in 2015’s Furious 7, the duo have swapped smack talk and body blows as they’ve tried to take each other down. But when cyber-genetically enhanced anarchist Brixton (Idris Elba) gains control of an insidious bio-threat that could alter humanity forever — and bests a brilliant and fearless rogue MI6 agent (The Crown’s Vanessa Kirby), who just happens to be Shaw’s sister — these two sworn enemies will have to partner up to bring down the only guy who might be badder than themselves. Hobbs & Shaw blasts open a new door in the Fast universe as it hurtles action across the globe, from Los Angeles to London and from the toxic wasteland of Chernobyl to the lush beauty of Samoa. Directed by David Leitch (Deadpool 2) from a script by longtime Fast & Furious narrative architect Chris Morgan, the film is produced by Morgan, Johnson, Statham and Hiram Garcia. The executive producers are Dany Garcia, Kelly McCormick, Steven Chasman, Ethan Smith and Ainsley Davies.

 

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