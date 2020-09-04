Fasulyenin Faydaları: Samsung Galaxy Buds Live İncelemesi

Evet, Samsung'un Galaxy Buds Live adını verdiği yeni kablosuz kulaklığı sonunda elimizde. Bu kulaklık aslında bir süredir bizimle, iyiden iyiye kullandık ve bu incelememizde hakkında edindiğimiz izlenimleri sizlere anlatacağız.
Öncelikle Samsung'u tebrik ederek başlamak lazım, radikal bir karar vererek kulaklık tasarımını baştan aşağı değiştirdi ve seriyi yeni bir forma büründürerek hareket kazandırdı. Galaxy Gear ile başlayıp Buds'a evrilen kablosuz kulaklık serüveninde gayet güzel işlere imza atarken, hiç bu işe bulaşmayıp aynı tasarımla yola devam edebilirdi. Fakat bir farklılıkta bulunarak tasarımı değiştirme yolunu seçti. Bu arada Samsung'un bu tasarımda karar kılması için tam 320 prototip üretmesi gerekmiş, bunu da bir not olarak söyleyelim.
Galaxy Buds Live Tasarım Özellikleri Neler?
Evet, bu kulaklığın görünüm itibariyle fasulyeyi andırdığı aşikar, ancak bunun sebebi aslında kulaklığın hem kanal tipi hem açık tasarım anlayışını benimsemesinden kaynaklanıyor. Bilindiği gibi Galaxy Buds'ın önceki modellerinde, kulak içine yerleşen, kanal tipi diye tabir ettiğimiz tasarım dili kullanılıyordu. Öte yandan bir de açık tasarım dilini kullanan kulaklıklar var ki, bunlar arasında Huawei'nin FreeBuds modellerini örnek gösterebiliriz. Bizce her 2 kulaklığın da kendine göre avantajları ve dezavantajları var.
Kanal tipi kulaklıklarda, kulaklıklar kulağa tam oturduğu için müzik performansı daha tatmin edici olurken, açık tasarımlı kulaklıklarda kulak başları kulak kanalının dışında kalıyor ve hava dolaşımı ile beraber telefon görüşmeleri daha sağlıklı yapılabiliyordu. Samsung, Buds Live ile beraber ise kefeye biraz ondan biraz bundan ilave ederek ortaya bu tasarımı çıkartmış ve böylece hem kanal tipi hem açık tasarımlı bir kulaklık ortaya çıkmış. Öte yandan tasarım dilinin de bir hayli orijinal olduğunun altını çizmek gerekiyor.
Tasarımla beraber değişen ana unsurlardan biri de elbette ağırlık noktasında karşımıza çıkıyor. Buds Live, selefine göre daha hafif. Kulaklıkların kendisi 5.5 gram ağırlığında, böylece kulağınızda olduğunu unutmanız mümkün. Bu arada tasarımına aldanıp kulaktan düştüğünü sanmayın. Düşmesi için çok çaba sarf etmeniz gerek. Kulaklıklar kulakta oldukça sağlam duruyor.
Tasarımın ergonomisi hakkında epey konuştuk, genel görünüm hakkında da birkaç şey söyleyelim ve sonra da Galaxy Buds Live'ın diğer özelliklerine geçelim.
Galaxy Buds Live her ne kadar elimizde beyaz renkli modeliyle bulunuyor olsa da, ayrıca siyah ve daha ilgi çekici olanı bronz renkle de bulunabiliyor. Özellikle bronz renk, bu kulaklığa çok yakışmış demek lazım. Eğer satın almak gibi bir fikriniz varsa, o modeli görmeden karar vermeyin deriz.
Bu arada kulaklık IPX2 sertifikasına sahip. Bu sertifika, Buds Live'ın tere ve su sıçramalarına karşı dayanıklı yapıda tasarlanmış olduğunu gösteriyor. Sporda kullanabilirsiniz, ancak havuza veya duşa girmek için korumalı değil.
Galaxy Buds Live Özellikleri Neler?
Galaxy Buds Live, tasarımıyla özel, ancak özellikleriyle basit bir kablosuz kulaklık değil. İçinde 12 mm'lik AKG hoparlörler yer alırken, burada ayrıca bas kanallarına yer verilmiş olduğunu görüyoruz. Yine az önce bahsettiğimiz hava kanallarının da ses miktarını arttırmak için burada bulunduğunu görmek mümkün.
Kulaklığın üzerinde 3 tane mikrofon var. Bunlardan ikisi kulaklığın dışında üst ve alt kenarda yer alıyor. Bir tanesi de iç kısımda, ses arttırma birimi ile birlikte bulunuyor. Elbette bu kadar mikrofon olunca kulaklıkta bir ANC, yani Aktif Gürültü Engelleme özelliğinin yer aldığını da tahmin etmesi güç değil. Bunların kullanımından performans adımında bahsedeceğiz.
Kulaklıkların üzerinde dokunma kontolleri yer alıyor. Bir kez dokunduğunuzda şarkıyı oynatıp duraklatabiliyor, çift dokunarak sonraki parçaya geçiş yapabiliyor ve telefonunuza gelen çağrıları cevaplayıp sonlandırabiliyor, 3 kez dokunarak ise önceki şarkıya geçiş yapabiliyorsunuz. Dokunup basılı tutarsanız da Bixby asistanı uyandırabiliyor ve aramaları reddedebiliyorsunuz. Bu arada kulaklığın yüzeyi yapı itibariyle oldukça dar olduğundan, kulaklıkları kulağınıza yerleştirirken, takıp çıkartırken bazen kazara bu fonksiyonları çalıştırabiliyorsunuz. O nedenle uygulama üzerinde bu kontrolleri kapatabileceğiniz bir seçeneğe de yer verilmiş.
Galaxy Buds Live'ı da daha önce incelediğimiz Samsung kulaklıkları gibi Samsung Galaxy Wearable uygulaması üzerinden telefonunuza bağlayabiliyorsunuz. Uygulama üzerinde çeşitli yönergeler mevcut ve kulaklığı bu şekilde özelleştirebiliyorsunuz. Ekolayzır üzerinden normal, bas güçlendirme, yumuşak, dinamik, net ve tiz güçlendirme şeklinde hazırlayabileceğiniz ses profilleri mevcut. Eğer telefonunuzda sık oyun oynayan biriyseniz, Labs kısmından oyun modunu da açabiliyorsunuz.
Bu arada Buds Live, Android tarafında olduğu gibi iOS cihazlarla da kullanılabiliyor. Ancak Spotify ve Bixby erişimi gibi bazı özellikler yalnızca Android ile sınırlı durumda.
Galaxy Buds Live Gürültü Engelleme Performansı Nasıl?
Samsung'un bu kadar küçük bir kulaklık içine sığdırdığı teknoloji oldukça etkileyici. Kulaklıkların her birinde ses alma ünitesi, bas kanallı hoparlör, akselerometre, Hall Sensörü, Yakınlık Sensörü gibi bir grup sensörün yanında ayrıca ANC özelliği de bulunuyor. Performans adımına ilk başta bu özelliği değerlendirerek başlayalım.
Bu kadar küçük kulaklıklarda elde edilmesi oldukça zor olan Aktif Gürültü Engelleme özelliği, silikon uçların bulunmamasıyla daha da zorlaşıyor. O nedenle Samsung, bu tip açık tasarımlı kulaklık için özel bir ANC geliştirmiş ve bu sayede tren ve otobüs gibi toplu taşımada ortaya çıkan 700Hz'in altındaki düşük frekans arka plan gürültüsü büyük ölçüde azaltılabiliyor. Bu kağıt üzerinde gayet iyi görünse de, açıkçası pratikte, kulaklığı metrobüs gibi toplu taşımada kullandığımız anlarda çok büyük fark yaratmadı. En azından bizim deneyimimiz bu şekilde.
Ancak daha düşük ses seviyelerinde, ofis gürültüsünde veya sokakta yürüdüğünüzde, çevre gürültülerinden büyük ölçüde kurtulduğunuzu söyleyebiliriz. Elbette bu tamamen, diğer kablosuz kulaklıkların da çoğunda olduğu gibi, kulaklığın kulağınıza ne kadar oturduğu ve dinlediğiniz şarkının ses hacmine bağlı olarak değişecektir.
Galaxy Buds Live Ses Kalitesi
Kulaklığın ses kalitesine geldiğimizde ise, genel olarak gayet hoşlandığımızı söyleyebiliriz. Kulaklıkta Bluetooth 5 desteği yer alıyor, ancak kulaklıkta güvenilir bir ses akışı sağlanması için sesin kesilmesini önleyen Samsung'un tescilli Ölçeklenebilir Kod Çözücüsü'ne (Scalable Codec) yer verilmiş. Bu Codec, Bluetooth bağlantısının gücüne göre bit hızını değiştirmeye yarıyor.
Yani kablosuz bağlantı zayıf olduğunda bu Codec devreye gidiyor ve ses bilgilerini otomatik olarak daha yüksek bir sıkıştırma oranıyla kodlayarak kulaklıkların kesintisiz veri almasına olanak tanıyor. Bu da ses kaynağından uzaklaştığınızda sinyal kaybının önüne geçiyor. Yani menzili zorlayabiliyorsunuz.
Genel müzik deneyimiyle gayet performans sergileyen Buds Live, Elektronik müzikten Pop'a, Rock'tan Enstrümental müziğe kadar dinlediğimiz çok sayıda müzikte bize iyi bir eşlikçi oldu. Uygulama üzerinden özel herhangi bir ekolayzır ayarında bulamasanız da, dediğimiz gibi 6 farklı mod arasından kendinize uygun olanı seçebiliyorsunuz. Eğer bu kulaklığı yeni nesil bir Samsung telefonla kullanacaksınız ise, zaten telefonda yer alan Adapt Sound özelliği ile tamamen size özel kişiselleştirilmiş ince ayar ses profili oluşturmanız da mümkün.
Bu arada Galaxy Buds Live'ı incelediğimiz sırada elimizde bulunan Galaxy Note 20 Ultra ile video kaydı yaparken, ses kaydını öncelikleyebildiğinizden de bahsedelim. Video kaydı esnasında isterseniz ses kaydını telefondan yapabileceğiniz gibi direkt olarak Buds Live üzerinden de alabiliyorsunuz.
Kulaklığın çağrı kalitesine gelirsek, genel anlamda tatmin edici bulduk. Gerek sokakta yürürken, gerek toplu taşımada yol alırken kullandığımız senaryolarda, karşı tarafın sesi çok iyi şekilde kulağımıza ulaşırken, sizin sesiniz de karşı tarafa düzgün gidiyor. Ancak yaptığımız görüşmelerde bazen karşı tarafın sesin derinden geldiğini söylediğini de iletelim.
Galaxy Buds Live Pil Ömrü Ne Kadar?
Galaxy Buds Live'ın pil ömrü gayet uzun gidiyor. Kulaklıkların üzerindeki batarya 85 mAh olurken, şarj kutusu ise 270 mAh'lik bataryaya sahip. Tek şarj ile bu kulaklık ile 6 saate kadar aralıksız müzik performansı elde edebiliyorsunuz. Şarj kutusu ile beraber ise toplam kullanımınız 21 saati bulabiliyor. Bu da gayet yeterli bir süre. Ayrıca önemli bir avantaj da kısa şarj süresi sunması. 5 dakikalık hızlı bir şarj ile yaklaşık 1 saatlik müzikal performans alabilirsiniz. Şarj etmek için kutusu içinden çıkan USB kablosunu kullanabileceğiniz gibi, telefonların kablosuz ters şarj özelliği ile birlikte de şarj etmeniz de mümkün.
Sonuç
Sonuç olarak toparlarsak Galaxy Buds Live, Samsung'un cesur tasarım değişikliği hamlesi sonucunda güzel bir kulaklık olmuş demek fazlasıyla mümkün. Tasarımıyla gayet ergonomik ve rahat bulduk. Özellikle Samsung akıllı telefonları için iyi bir eküri olacak olan Buds Live, Ölçeklenebilir Kod Çözücüsü gibi bir dizi özellik içermesiyle tam uyumluluk sağlıyor. Müzik ihtiyacına da iyi cevap verebilen kulaklığın baslardaki performansı da fazlasıyla tatmin edici. ANC ise gürültü azaltma noktasında başarılı ancak gürültüyü tam olarak kesmesini istiyorsanız sizin kaleminiz kulak üstü kulaklıklar olacak diyebiliriz.
Kulaklığın pek çok özelliğinden bahsettik, fiyatı dışında. Galaxy Buds Live'ın fiyatı şu an 1299 TL. Fiyatıyla da bu sınıf kulaklıklar arasında dengede durduğunu söylemek mümkün. Tasarımıyla ise hepsine çok başka bir alternatif oluyor Buds Live.
CHIP Online Notu: %85
+ Cesur tasarım, ergonomik yapı
+ Güçlü ve dengeli ses performansı
+ Ek bas yardımı
+ Bluetooth 5, AAC, Scalable Codec
+ Mikrofon kalitesinde güncelleme
+ iOS uyumlu
+ Pil ömrü & Hızlı şarj
- ANC çok güçlü değil
- Küçük kulaklara uygun olmayabilir
Galaxy Buds Live Alternatifler Neler?
Galaxy Buds Live'a alternatif olarak Sony WF-1000XB modeli de değerlendirilebilir veya daha uygun fiyatta Huawei FreeBuds 3 modeli incelenebilir.
Kimler Galaxy Buds Live Satın Almalı?
Yenilikçi tasarım ve iyi bir kablosuz kulaklık arayanlar Galaxy Buds Live'dan çok mutlu olabilir.
Galaxy Buds Live Teknik Özellikleri
- Bağlantı Bluetooth 5
- Bluetooth Profilleri A2DP, AVRCP, HFP
- Pil Kapasitesi 85 mAh / 270 mAh (kılıf)
- Kullanım Süresi 21 saate kadar
- Mikrofon 3 adet Sensör Akselerometre, Hall Sensörü, IR, Yakınlık Sensörü
- Boyutlar 16.5 x 27.3 x 14.9 mm
- Ağırlık 5.6 gr. / 42 gr. (kılıf)
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