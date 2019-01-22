Favori İnternet Sayfanızın Durumunu Öğrenin
Eğer favori internet sayfanıza erişemiyorsanız, bu ipucu çok işinize yarayacak!
- Doğan Kürşat Aktaş
Gündüz rutininizin önemli bir parçası, sevdiğiniz bir internet sayfasına göz atmanızı içeriyorsa, söz konusu internet sayfalarının vermesi muhtemel bir hata mesajı keyfinizi kaçırmanıza yetebiliyor. Bu durumda favori internet sayfanızın durumunu merak ediyorsanız sözünü edeceğimiz tüyo, sevdiğiniz internet sayfanız hakkındaki endişelerinizi giderebilir.
Eğer böyle bir durumda ilk refleksiniz sayfayı defalarca yenilemek ise bilmeniz gereken şey, bir internet sayfasının istediğiniz şeyi yapmıyor olmasının sebebini öğrenmek için daha iyi yolların var olduğu. Örnek olarak Reddit'e giriş yapamıyorsanız, Down For Everyone Or Just Me? isimli servis her zaman için Reddit'te nelerin döndüğünü açıklamada yetersiz kalabilir.
Bu noktada en iyi seçenek, bazı internet sitelerinde bulunan bir durum sayfasına başvurmak. Tek yapmanız gereken, adres çubuğundaki internet adresinin "www." kısmını silerek yerine "status." yazmak. Örneğin www.reddit.com için status.reddit.com adresini kullanabilirsiniz. Bu, bariz olarak her internet sayfası için çalışan bir yöntem değil, fakat birçok popüler internet platformu bu yöntemi kullanarak kullanıcılara sitenin içinde barındığı sunucular ile ilgili detaylı bilgi sunuyor.
Örnek olarak yukarıdaki ekran görüntüleri, Reddit'in problem yaşadığı saatlerde alındı ve "status" isimli sayfa bu arızanın ne zaman başladığını ve arızadan hangi sitelerin etkilendiğini (bu örnekte reddit.com sayfasının beraberinde redditgifts.com da görülebiliyor) gösterebiliyor.
Bu sayede sevdiğiniz bir internet sayfasının hata mesajını gördüğünüzde defalarca yenile tuşuna basmaktansa aynı zaman diliminde internet sitesinin durumunu "status" sayfası aracılığıyla takip edebilir ve zamanınızı farklı işlere ayırabilirsiniz.
"Status" sayfasını kullanan diğer popüler servisler şu şekilde:
- Dropbox
- Vimeo
- Cloudflare (ne yazık ki status.cloudflare.com şeklinde değil)
- Slack
- Github (status.github.com şeklinde değil)
- Discord
- Smugmug
- Epic Games
- Trello
Görebileceğiniz gibi bazı internet sayfaları, status.(internetsayfasıadı).com formatı yerine (internetsayfasıadıstatus.com) formatını benimsemiş bulunuyor. Eğer bir sitenin durum sayfasına ulaşamıyorsanız, iki formatı denemenizde de fayda var. Eğer şansınız varsa favori internet sayfanızın bu tür bir servis sunması durumunda bir daha tarayıcınızın "yenile" butonunu eskitmek zorunda kalmayacaksınız.
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