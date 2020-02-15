Favori Uzantılarınız Yeni Firefox ile Çalışmayabilir

Mozilla, Android için Firefox'un yeni bir sürümü üzerine yoğun bir şekilde çalışıyor ve yeni sürümde artık neredeyse sona gelindi. Tarayıcı adeta sıfırdan yeniden yazıldı ve bu projenin neden bu kadar çok uzun süre aldığını da bir bakıma açıklıyor. Yeni Firefox'un yakında kullanıma sürüleceği biliniyor, ancak yeni Firefox sürümünün uzantılar hakkında üzücü bir haberle beraber gelebileceği de söyleniyor.
Hatta öyle ki, şu anda Android için hazırlanan Firefox sürümünde tek bir çalışan uzantı var, o da UBlock Origin. Ancak elbette sadece bununla sınırlı kalınmayacak, yalnız yine de uzantıların çok fazla geliştirileceği konusunda pek umutlu olmamak gerekiyor.
Şu an yeni Firefox için önerilen eklenti listesinde 100'den az eklenti önerisi yer alıyor. Önerilenler listesinde çok fazla tanıdık ismin var olduğunu söylemek mümkün. Listenin tamamını buradan görebilirsiniz.
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