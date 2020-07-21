Fazla Para Ödemeden 7.1 Ses Destekli Kulaklık: SoundCore Strike 3 İnceleme!

İster PC başında olsun, ister PlayStation 4 başında, oyuncuların oyunun atmosferine girebilmesi için ses ve dolayısı ile kulaklık büyük önem kazanıyor. Her ne kadar PC'ye bağlı olan hoparlörün ses kalitesi iyi olsa da, her ne kadar PlayStation'ın bağlı olduğu televizyonun ses performansından memnun olsanız da, bir kulaklıkla daldığınız oyun dünyasının atmosferini tamamlamanız gerçekten pek zor. Zira bir şekilde çevre gürültüleri rahatsız edici olabiliyor ve hatta dizüstü bilgisayarda oyun oynuyorsanız, fanın canhıraş bağırışları nedeniyle en sevdiğiniz oyun bile iğreti edici hale gelebiliyor. Özellikle son dönemde rekabetçi oyunların oyun tarihinde bir kez daha popüler hale gelmiş olmasıyla beraber önem kazanan "ses kasma" deyimi, karşılığını iyi bir kulaklıkta buluyor.
Bugün inceleyeceğimiz Anker'in SoundCore Strike 3 kulaklığı da bu ihtiyacı karşılayabilecek iyi bir kulaklık oluyor.
SoundCore Strike 3 Tasarımı Nasıl?
SoundCore Strike 3'ü incelemeye önce tasarımıyla başlayalım. Çevresel detayları konforu ön planda tutacak şekilde tasarlanan SoundCore Strike 3, geniş sürücülere sahip. 52 mm'lik sürücüler, kulaklarınızı tamamen saracak şekilde olup, uzun süreli kullanımlara da elverişli tasarlanmış. Kafa bandının iç yüzünde rahat bir sünger malzeme kullanılan kulaklıkta, kulak yastıklarında da terleme önleyici soğutmalı pedler kullanılmış. Yumuşak hafızalı köpük kulak pedlerini rahat kullanım için soğutmalı jel ile geliştiren şirket, böylece özellikle şu sıcak yaz günlerinde de uzun soluklu oyun seanslarınız için keyifli bir kullanım sağlıyor. Öyle ki, biz bu kulaklıklarla beraber 40 saati aşkın The Last of Us Part II ve Ghost of Tsushima oyunlarını oynadık ve rahatsızlık duymadık.
SoundCore Strike 3 Özellikleri Neler?
SoundCore Strike 3'ü ister PC ile ister PlayStation 4 ile kullanabiliyorsunuz. Biz her 2 platformda da kullandık, ancak özellikle PlayStation 4 ile bir hayli zaman geçirdik. Eğer SoundCore Strike 3'ü bilgisayarınızda kullanacaksanız SoundCore Gaming adındaki uygulamasını indirmenizi tavsiye ediyoruz. Zira bu kulaklık sanal 7.1 ses desteği sunuyor ve bu uygulama üzerinden ses profilini size uyacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz.
Uygulama üzerinden temel fonksiyonları kolayca ayarlayabiliyor ve 7.1 ses desteği üzerinde ince ayarlarda bulunabiliyorsunuz. Ayrıca elbette ekolayzır seçenekleriniz ve mikrofona ilişkin ayarlarınız da bu uygulamada hazır bulunuyor. Bu ayarlar çok geniş değil, ancak sınıfı için tatmin edecek seviyede.
SoundCore Strike 3'ü USB yoluyla bilgisayarınıza bağlıyorsunuz ve 1.7 metrelik kablosu üzerinde bir kumandası da yer alıyor. Bu kumanda üzerinde bir ses tekerleği, mikrofon ses anahtarı ile 7.1 sesi açıp kapatmanızı sağlayan bir diğer anahtar yer alıyor. Bu kumandanın yer alması oldukça iyi iş görüyor, fakat kablonun üzerindeki yerleşimini beğenmedik. Kablonun ortasına doğru bir noktada yer alan kumandayı bazen kablo üzerinde el yordamıyla aramak zorunda kalabiliyorsunuz.
Bu arada kablodan bahsetmişken şunu da söylemek lazım: Kulaklığın her 2 sürücüsü için de ayrı kablolar geliyor. Bu kablo tek sürücü tarafından uzansa daha iyi olurmuş kanaatindeyiz, zira kulağınızdan çıkartmak istediğinizde, kulaklığı başınızın üzerinden çıkartmak zorunda kalıyorsunuz.
SoundCore Strike 3 Performansı Nasıl?
SoundCore Strike 3'ü kullandığım süre boyunca oldukça memnun kaldım. Dediğim gibi hem PC'de hem PlayStation 4'te pek çok oyunda uzun süre kullanma fırsatı bulduğum kulaklığın çevresel ses desteği gayet başarılı olurken, bas seviyesi de sınıfı için iyi seviyede. Özellikle silah atışları ve çevre sesleri ile ayak adımları üzerinde özel bir işlemci kullanan SoundCore Strike 3, PUBG, Fortnite ve son dönemde oldukça konuşulan Valorant için oyunculara avantaj sunuyor. Sesli iletişim konusunda da yeterli desteği sunan mikrofonun gürültü engelleme özelliğine sahip olduğunu da belirtelim.
Mikrofon için ayrı bir paragraf da açmak lazım. Anker, SoundCore Strike 3'ün mikrofonunu suya karşı dayanıklı olarak hazırlamış. IP5X sertifikası ile beraber üzerine sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı yapıda olan mikrofon, ayrıca çıkartılabilir olmasıyla, kullanmadığınız durumlarda size rahatlık sağlıyor.
SoundCore Strike 3 hakkında bahsetmemiz gereken noktalardan biri de ışıklandırmaları olacak. Kulaklığı taktığınız anda her 2 sürücü üzerinde de mavi ışıklarının yandığını göreceksiniz. Evet, her ne kadar RGB ışıklandırma bulunmasa da bu aydınlatmanın kulaklığa güzel bir hava kattığını söylemek lazım.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirecek olursak SoundCore Strike 3'ün gayet keyifli bir kulaklık olduğunu söyleyebiliriz. Fazlasıyla konforlu bulduğumuz kulaklık, ses performansıyla da sınıfı için fazlasıyla iyi seviyede. Evet, plastik yapıda olmasını beğenmeyebilirsiniz, ancak buna ışıklandırmalı tasarımıyla fark getiren Anker, özellikle uygun fiyata iyi bir ses sağlayan ve bunu 7.1 ses desteğiyle zenginleştirmek isteyen oyun severler için güzel bir işe imza atmış kanaatindeyiz.
Şu an SoundCore Strike 3'ü piyasada 399 TL fiyatla bulabiliyorsunuz.
CHIP Online Notu: %85
+ Konforlu yapı
+ Terleme önleyici ped kullanımı
+ 7.1 çevresel ses desteği ve performansı
+ Yeteri uzunlukta kablosu
+ Ses kontrol kumandası
+ Mikrofon
+ İyi fiyat
- Kumandanın yeri
- Kablo yönetimi
SoundCore Strike 3'Alternatifleri Neler?
SoundCore Strike 3'e alternatif olarak Asus TUF Gaming H3 7.1 Red veya Logitech G G332 kulaklık modellerini de inceleyebilirsiniz.
Kimler SoundCore Strike 3 Satın Almalı?
Bilgisayar ve PlayStation 4 başında uzun süre oyun oynayan oyun severler SoundCore Strike 3'ün ses performansından memnun kalacaklardır.
SoundCore Strike 3 Teknik Özellikleri
- Sürücü 52 mm sürücü
- Tip Kulak üstü
- Frekans Yanıtı 20 Hz – 20 kHz
- Empedans 32 ohm
- Hassasiyet 1 KHz'de 113 dB +/- 3 dB
- Bağlantı USB
- Kablo Uzunluğu 1.7 m
- Uyumluluk PC, PS4
- Ağırlık 420 gr.
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