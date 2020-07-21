Fazla Para Ödemeden 7.1 Ses Destekli Kulaklık: SoundCore Strike 3 İnceleme!

Fazla para ödemeden 7.1 çevresel ses destekli iyi bir kulaklık isteyen oyunculara güzel bir alternatif geldi. Hem PC hem PlayStation 4 ile uyumlu olan SoundCore Strike 3'ü inceledik!

21 Temmuz 2020 20:30

Güncelleme: 21 Temmuz 2020 21:04

Ercan Uğurlu