FBI, "WannaCry Kahramanını" Tutukladı!
WannaCry fidye zararlısının durdurulmasına yardımcı olduğu iddia edilen Marcus Hutchins, ilginç bir suçla, FBI tarafından tutuklandı!
İngiliz Marcus Hutchins, Las Vegas'taki hack konferansı DEF CON'a katıldıktan sonra bugün İngiltere'ye dönmek üzere bir uçağa binmek üzereyken FBI tarafından yakalandı. Hutchins'in, bu seneki WannaCry fidye zararlısı felaketinin yayılmasını önlemede katkıda bulunduğu iddia ediliyordu. Ama tutuklamanın WannaCry ile ilgili bir konuda olduğu söylentilerinin aksine, Adalet Bakanlığı, Hutchins'in bankacılık Trojan'ı Kronos'un yapımıyla ilişkili olduğu iddiasından kaynaklandığını açıkladı.
Hutchins tutuklanmasının ardından Nevada'da bir federal tutuklu binasına transfer edildi ve şimdi Las Vegas'ta FBI'ın alan ofisinde tutuluyor.
İngiliz yetkililer de tutuklamadan haberdar ve New York'taki Birleşik Krallık konsolosluğu Las Vegas'taki yerel otoritelerle iletişimde olduğunu doğruladı. İngiliz Ulusal Siber Güvenlik Merkezi de tutuklamadan haberdar olduğunu açıkladı ama daha fazla bilgi vermeyi reddetti.
Hutchins'in bir arkadaşı Andrew Mabbitt, Hutchins için insanlardan maddi destek toplayarak yasal temsilci bulmaya çalışıyor...
H. Hüseyin Öztürk
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