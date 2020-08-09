FBI'dan Windows 7 İçin İlginç Benzetme: "Yumuşak Hedef"

Zaman zaman kullanıcıların dijital dünyadaki güvenliğine dair açıklamalar yapan ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), emekliye ayrılan Windows 7'yi kullanmanın riskleri hakkında uyarıda bulundu.
Windows 7'nin destek süresi 14 Ocak'ta tamamlandı. Bu, işletim sisteminin artık güvenlik yaması, yazılım güncellemesi ve teknik destek almadığı anlamına geliyor. Ancak Windows XP'nin son döneminde olduğu gibi birçok kullanıcı, bazen geçerli sayılabilecek sebeplerle Windows 7'den ayrılmıyor. FBI ise yeni bir bülteninde Windows 7'nin siber suçluların ilgisini çekmeye başladığını söyledi.
Burada tek istisna, Windows 7'nin Genişletilmiş Güvenlik Güncellemesi (ESU) için Microsoft'a ödemede bulunanlar. FBI'a göre siber suçlular, güvenlik yaması yayınlanmayan Windows 7'yi bir "yumuşak hedef" olarak görüyorlar.
Güvenlik yamalarında yoksun kalan Windows 7, zaman geçtikçe kötü kullanıma daha da açık hale gelecek. FBI, saldırı tehdidine karşı "çok katmanlı yaklaşımı" izlemenizi tavsiye ediyor. Yani desteklenen en son sürüme yükseltmeniz (Windows 10 gibi), antivirüs ve spam filtrelerinin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmeniz ve güncellenemeyen bilgisayar sistemlerini izole etmeniz tavsiye ediliyor.
FBI'a göre yeni sistemlere geçmek, yeni maliyetler, yeni yazılımlar gibi yeni zorluklara neden olabilir ancak bunlar, fikri haklarınızı kaybetmenin maliyetinden yüksek olmayacaktır.
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