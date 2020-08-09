FBI'dan Windows 7 İçin İlginç Benzetme: "Yumuşak Hedef"

FBI'a göre destek süresi tamamlanan Windows 7'yi "azimle" kullanmaya devam edenlerin saldırıya uğrama riski, her geçen gün büyüyor.

FBI'dan Windows 7'de Kalanlara Güvenlik Uyarısı

Zaman zaman kullanıcıların dijital dünyadaki güvenliğine dair açıklamalar yapan ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), emekliye ayrılan Windows 7'yi kullanmanın riskleri hakkında uyarıda bulundu.

Windows 7'nin destek süresi 14 Ocak'ta tamamlandı. Bu, işletim sisteminin artık güvenlik yaması, yazılım güncellemesi ve teknik destek almadığı anlamına geliyor. Ancak Windows XP'nin son döneminde olduğu gibi birçok kullanıcı, bazen geçerli sayılabilecek sebeplerle Windows 7'den ayrılmıyor. FBI ise yeni bir bülteninde Windows 7'nin siber suçluların ilgisini çekmeye başladığını söyledi.

Burada tek istisna, Windows 7'nin Genişletilmiş Güvenlik Güncellemesi (ESU) için Microsoft'a ödemede bulunanlar. FBI'a göre siber suçlular, güvenlik yaması yayınlanmayan Windows 7'yi bir "yumuşak hedef" olarak görüyorlar.

Güvenlik yamalarında yoksun kalan Windows 7, zaman geçtikçe kötü kullanıma daha da açık hale gelecek. FBI, saldırı tehdidine karşı "çok katmanlı yaklaşımı" izlemenizi tavsiye ediyor. Yani desteklenen en son sürüme yükseltmeniz (Windows 10 gibi), antivirüs ve spam filtrelerinin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmeniz ve güncellenemeyen bilgisayar sistemlerini izole etmeniz tavsiye ediliyor.

FBI'a göre yeni sistemlere geçmek, yeni maliyetler, yeni yazılımlar gibi yeni zorluklara neden olabilir ancak bunlar, fikri haklarınızı kaybetmenin maliyetinden yüksek olmayacaktır.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Friends özel bölümünün çekimleri salgın nedeni ile yine ertelendi
Atiye 3. sezon çekimleri başladı! Atiye 2. sezon ne zaman, hangi tarihte?
7 Ağustos 2020 BİM aktüel kataloğunda uygun fiyatlı Dijitsu TV fırsatı
A101 6 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda akıllı drone, HI-LEVEL TV sürprizi
Günün En çok Okunanları
İzlerken tüyleri diken diken edecek 12 korkunç film!
Gen Adları, Onları Tarih Sanan Excel için Değiştirildi
iPhone 12, Kablosuz Şarjdaki Sorunu Ortadan Kaldıracak
İnternete Sızan Özel Bilgilerimiz, Tam Gaz Satılmaya Devam Ediyor
Facebook ve Apple Arasındaki Kriz Çözüldü: Facebook Gaming, iOS'ta!

 

 