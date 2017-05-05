Fena Çuvallayan 6 "Devrimci" Telefon!

Her ne kadar büyük başarı hayalleriyle ortaya çıksalar da, başarısızlığa mahkum oldular!

Fena Çuvallayan 6 "Devrimci" Telefon!

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