Fena Çuvallayan 6 "Devrimci" Telefon!
Her ne kadar büyük başarı hayalleriyle ortaya çıksalar da, başarısızlığa mahkum oldular!
Telefon üreticileri her sene telefonlarına birbirinden yenilikçi, hatta "devrim niteliğinde" özellikler ekleyip, neredeyse aynı görünen cam parçasını bize tekrar satmaya çalışıyorlar. Bu işlevler bazen gerçekten devrimci olsalar da tarih, her başarılı Samsung Galaxy veya Apple iPhone için bir düzine telefonun çöpü boyladığını gösteriyor. İşte tüm zamanların en sert çakılan başarısız, "devrimsel" telefonları.
Nokia N-Gage (2003)
Ekim 2003'te piyasaya çıkan Nokia N-Gage, aynı anda hem akıllı telefon, hem medya çalıcısı, hem de taşınabilir oyun makinesi olmayı amaçlıyordu. Ancak ne üzücü ki üçünde birden başarısız oldu. Cihazın başarısızlığının ana nedenlerinden bir tanesi, telefon olarak kullanmayı zorlaştıran şekliydi. Telefonun ilk sürümünde konuşmak için onu kafanıza yan biçimde yaslamanız gerekiyordu.
BlackBerry Storm (2008)
iPhone, dokunmatik ekranı, uygulamaları ve oyunlarıyla hızla yükselirken BlackBerry, Verizon'un da ısrarıyla kendi dokunmatik ekranlı "iPhone katilini" üretme kararı aldı. 2008 sonbaharında ABD'de piyasaya sürülen telefonun işletim sistemi, dokunmatik için yeterince optimize edilmemişti. Telefonun ekranının altındaki mekanik bölüm ise iyi değildi. Hızla tasarlanan telefon, bug'larla doluydu.
Amazon Fire Phone (2014)
Fire Phone'a kadar Amazon'un donanım alanında birçok başarısı var. Uzun süren çabaların ve reklam çalışmalarının ardından 2014'te piyasaya sürülen Amazon Fire Phone, kağıt üzerinde beş kamera, 3D ekran, Firefly adında nesneleri tanıyıp, alışveriş sepetinize eklemenizi sağlayan havalı özelliklerle geliyordu.
Telefon hakkındaki incelemeler genellikle iyiydi ve çoğu yayın, aldatmacalara ayak uydurmaya hazırdı. Ancak teknoloji sitelerinde kopan tüm gürültüye rağmen telefonu kimse istemedi. Kullanıcılar, havalı görünen işlevlerin hiçbiriyle ilgilenmediler ve dahası Google ve Amazon arasındaki ilkeler nedeniyle telefon, Google Play'e erişemiyordu. Yani telefonda Gmail, Google Maps ve Google Docs'u rahatça kullanamıyordunuz.
HTC First, namı diğer Facebook Phone (2013)
2010 ve sonrasında Facebook'un kendi telefonunu üreteceği sürekli olarak konuşuldu. Gazeteciler, dedikodular ve uzmanlar, Facebook'un kendi telefonunu üretmesinin doğru bir hamle olacağını söylüyorlardı.
2013 ilkbaharında gerçeğe dönüşen Facebook telefonu, ilginç bir biçimde aslında bir "Facebook telefonu" değildi. Sadece Facebook tarafından üretilen bir Android launcher'ı olan Facebook Home ile geliyordu.
Facebook Home, mesajlarınızı giriş ekranına taşıyor, "sohbet kafaları" yoluyla arkadaşlarınızla hızla iletişim kurmanızı sağlıyordu. Ancak telefonunda kimsenin Facebook launcher'ı istemediği anlaşıldı. Telefonun kendisi de yeterince sıkıcıydı.
Microsoft Kin (2010)
Kin, başarısızlık denildiğinde akla ilk gelen cihazlardan, bu nedenle başarısızlıkla ilgili herhangi bir listeyi Kin'siz bırakmamak gerekiyor. Kin aslında fena bir telefon değildi ancak fiyatı aşırı derecede pahalıydı. Amazon'un vazgeçtiği Fire Phone gibi Kin de birkaç hafta içinde Microsoft tarafından çöpe atıldı.
Motorola Rokr (2005)
iTunes ile gelen ilk telefon olan Motorla Rokr, bu özelliği sayesinde size büyük bir müzik keyfi sunacaktı. Ancak telefon, verdiği sözleri tutamadı. Cihaz iTunes'un çıkış etkinliğinde Steve Jobs tarafından dünyaya tanıtılırken Rokr, sorun çıkardı (videoyu aşağıda izleyebilirsiniz).
Bug'lı yazılımının yanında cihaz, ne kadar boş alanınız olursa olsun sadece 100 şarkı saklayabiliyordu. Şarkıları cihaza kopyalamak ise tam bir işkenceydi. Motorola sonraki Rokr'larda sorunları düzeltmeye çalıştı ancak olan olmuştu. Telefon, Motorola ve Apple için bir utanç kaynağına dönüştü. Ancak Rokr'un başarısızlığı sonuçta iyi bir şeydi çünkü başarılı olsaydı Apple, diğer telefon projesi olan M68'e (iPhone'un kod adı) fazla odaklanmayacaktı.
Zeynel A. Öztürk
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