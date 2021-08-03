Ferhat Arıcan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı!

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Artistik Cimnastik Paralel Finali'nde bronz olimpiyat madalyası kazandı. Daha önce Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda paralel bar aletinde altın madalya kazanmıştı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alan Arıcan'ın hedefi madalya ile dönmekti ve başardı.
Ferhat Arıcan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda finalde 15.633 puan aldı ve bronz madalya aldı. Türkiye, artistik cimnastikte ilk kez Olimpiyatlarda madalya almış oldu.
Peki 2020 Tokyo Olimpiyatları Cimnastik Ferhat Arıcan kimdir? Ferhat Arıca kaç yaşında ve başarıları nelerdir?
Ferhat Arıcan Kimdir?
- 1993 doğumlu Ferhat Arıcan 28 yaşında, 68 kg ve 1,78 m boyunda.
- Ferhat Arıcan, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda paralel bar aletinde altın madalya kazanmıştı.
- 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı.
- İlk defa kendine ait tescilli 3 hareketi olan sporcu unvanına sahiptir.
- Cimnastik sporuna ilkokulda beden eğitimi öğretmeninin teşviki ile 10 yaşında başladı.
- 2008 yılında paralel aleti, 2013'te atlama masasında ve 2014 yılında Çin'de düzenlenen 45. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda gerçekleştirdiği 3 hareketi kendi adına tescilletti ve dünya cimnastik literatüründe kendi adına tescilli 3 hareketi olan ilk sporcu oldu.
- Singapur'da düzenlenen 2010 Gençlik Olimpiyatları'nda atlama masasında gümüş madalya kazandı.
- 2013 Akdeniz Oyunları paralel bar kategorisinde bronz madalya kazandı.
- 2014 yılında Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada Arıcan, 2016 Rio Olimpiyatları yolunda destekleyeceği, madalya vadeden 16 "altın" çocuğu arasında yer almıştı.
- 2016 Yaz Olimpiyatları kota müsabakalarında kulplu beygir, yer hareketleri, atlama, paralel bar ve barfikste toplam 86,131 puan elde etti ve 11. sırada yer aldı.
- Arıcan, 18 yıl aranın ardından, Aleko Mulos'tan sonra Türkiye adına Olimpiyatlar'da mücadele edecek ikinci erkek cimnastikçi oldu.
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2019 yılı Ocak ayında, Göztepe'ye transfer oldu.
Tokyo'ya gelirken en büyük hedefim ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmekti. Çok şükür güzel bir başlangıç yaptım. Olimpiyat finalindeyim. Daha da önemlisi, takım arkadaşlarımla birlikte toplam 7 final yaparak Türk cimnastiği adına tarihi bir başarıya imza attık. pic.twitter.com/yaQuuSYmxG— Ferhat Arıcan (@ferhatarican) July 24, 2021
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