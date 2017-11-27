Fernando Alonso Kendi eSpor Takımını Kurdu...
Ünlü F1 pilotu Fernando Alonso, kendi eSpor takımını kurdu. Takımın ilk üyesi ise Cem Bölükbaşı oldu!
Basketbol ve futbol takımlarının bir kısmı e-Spor dünyasına adım atmış durumda ve görünene göre şimdi de Formula 1 sürücüleri bu dünyaya adım atmaya niyetli. McLaren Honda sürücüsü Fernando Alonso Logitech ortaklığı ile bir e-Spor takımı başlattı ve aynı zamanda da takımın başkanı olarak görev alıyor. FA Racing G2 Logitech G takımı çeşitli platformlarda pek çok oyunda yarışacak ve şimdiden F1 eSpor ligi finalisti Cem Bölükbaşı ile anlaşmış durumda.
Ekibin yaratılışı, McLaren'in Rudy van Buren'i bir "Dünya'nın En Hızlı Oyuncusu" yarışı ardından resmi simülasyon sürücüsü olarak atamasının ardından gerçekleşti. Ayrıca McLaren, kendi eSpor yöneticisine sahip olan ilk yarış takımı olmuş oldu.
Alonso, yaptığı açıklamada her bir F1 sürücüsünün "özünde birer oyuncu" olduğunu söyledi ve sanal yarışlar, gerçek dünyada yarışma şansı yakalayamayan gençler için yeni bir kapı olabilir diyerek sözlerine devam etti. Ayrıca basit bir şekilde pazarlama konusu da söz konusu. Sanal yarışlar, hayranları heyecanlandıracak bir başka reklam aracı ve hatta bazı kişilerin motor sporlarına yönelmesine yardımcı bile olabilir.
Şimdiki soru ise diğer sürücülerin de Alonso ve McLaren'ın izinden gidip gitmeyeceği. eSpor takımlarının katkıları konusunda halen kesin bir cevap bulunmasa da, diğer F1 sürücü ve takımlarının McLaren'i bu alanda rahat bırakmayacakları tahmin edilebilir. En ufak bir başarı göstergesinde, F1'in büyük bir kısmının eSpor takımları kuracağına neredeyse kesin gözüyle bakabiliriz...
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