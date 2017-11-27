Fernando Alonso Kendi eSpor Takımını Kurdu...

Ünlü F1 pilotu Fernando Alonso, kendi eSpor takımını kurdu. Takımın ilk üyesi ise Cem Bölükbaşı oldu!

Fernando Alonso Kendi eSpor Takımını Kurdu...

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