Ferrari, Beklenen Yeni SUV'u Purosangue'yi İlk Kez Resmi Olarak Gösterdi

Ferrari, GTC4Lusso'nun yerini alacak olan beklenen yeni SUV'u Purosangue'yi ilk kez resmi olarak yayınladığı kare ile gösterdi. Purosangue'nin, Aston Martin DBX ve Lamborghini Urus gibi önemli rakiplerle rekabet etmesi amaçlanıyor.

24 Mart 2022 18:02

Levent Öztürk