Ferrari, Beklenen Yeni SUV'u Purosangue'yi İlk Kez Resmi Olarak Gösterdi

Bir süredir Ferrari'nin GTC4Lusso'nun yerini alacak ve Aston Martin DBX ve Lamborghini Urus gibilerle rekabet edecek bir SUV üreteceğini biliyorduk ve İtalyan marka dün, yaklaşmakta olan modelin ilk resmi ön tanıtım görüntüsünü yayınladı. Geçici olarak Purosangue olarak adlandırılan (İtalyanca "safkan") SUV, birkaç ay önce sosyal medyada dolaşan sızdırılmış görüntülerle eşleşiyor.
Tek ön tanıtım görüntüsü Purosangue'ın ön yüzünü gösteriyor ve çok agresif göründüğünü söyleyebiliriz. Yarık benzeri farlar, SF90 ve SP3 Daytona'dakilere benziyor, üst ünite ince alt LED şeritlerle birleştirilmiş durumda. Köşeli köpekbalığı burnunda siyah bir bant farlar arasında uzanıyor ve bir ön kamera içeriyor, Ferrari'nin dikdörtgen sarı rozeti şekillendirilmiş kaputunda ve şahlanan at logosu ızgarada ortalanmış bir halde duruyor.
Alt ön panelin çoğunu göremesek de, sızdırılan çekimlerden siyah süslemeli ve ek LED ışıklı devasa girişlere sahip olacağını biliyoruz. Ayrıca Purosangue tekerlek bombeleri ve alt gövde üzerinde gövde kaplamasına, Roma'daki gibi dörtlü arka lambalara, dört egzoz ucuna sahip büyük bir arka difüzöre ve bir spoylere sahip eğimli bir bagaj kapağına sahip olacak. Aracın iç kısmı için bir fotoğraf sızdırılmadı, ancak beş koltuk ve Ferrari'nin son modellerinden ilham alan çok sayıda ekrana sahip bir gösterge paneli bekleniyor.
Ferrari'nin ön tanıtım mikro sitesi Purosangue'ı "gerçek bir oyun değiştirici" olarak nitelendiriyor ve bu yıl içinde tamamen açıklanacağını söylüyor. Purosangue'nin hangi güç aktarma organlarını kullanacağı konusundaysa birçok söylenti bulunuyor. 296 GTB'nin plug-in-hybrid V6'sı en olası seçenek olsa da, SUV ayrıca bir V8 seçeneği ve hatta belki de en üst seviye bir V12 ile sunulabilir. Ayrıca tamamen elektrikli bir güç aktarma organı için güçlü bir aday olabilir.
Purosangue gelecek yıl satışa çıktığında, 300.000 dolar seviyesinde bir başlangıç fiyatı görmeyi bekliyoruz.
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