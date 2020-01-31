Ferrari'den Elektrikli Bir Yol Canavarı Geliyor Olabilir!

Ferrari'nin elektrikli araçlara dikkatle yaklaştığı kesin ve İtalyan firma, geçtiğimiz yıl ilk ve tek plug-in hibrit aracı olan SF90 Stradale'i tanıtmıştı. Tabii ki LaFerrari'yi de unutmamak lazım ancak KERS-tarzı hibrit sistemin verimlilikten çok daha fazla gücü hedeflediği bir gerçek.
Ama görünene göre bu durum yakında değişebilir ve Ferrari de bir gün elektrikli araç atılımına başlayabileceğinin işaretini vermiş durumda. Her ne kadar markadan gerçek bir elektrikli araç görmemiz için öncelikle teknolojinin Ferrari standartlarına ulaşmasını beklememiz gerekse de, firma şimdiden ileriyi düşünmeye başlamış durumda.
Ferrari, geçtiğimiz Temmuz ayında Avrupa'da EV teknolojisi ile ilgili bir patent başvurusunda bulundu ve Avrupa Patent Bürosu da geçtiğimiz Çarşamba günü bu patenti yayımladı.
Patent başvurusu ilk olarak Porsche Taycan EV forumunda ortaya çıktı ve bu patentte Ferrari'nin ilk EV'si için planları gösteriliyor. Tabii ki bu patentteki görsellerin tamamen çizim amaçları için sunulmuş olmaları da mümkün ancak eğer Ferrari'nin hedeflediği yönü gösteriyorsa, tamamen elektrikle çalışan iki kişilik bir spor arabanın görüldüğünü söyleyebiliriz. Bu durum da, bu ilk aracı bir Tesla Roadster rakibi yapıyor.
Görüntülerden birinde, iki yolcu için ve her bir tekerlek için bir adet olmak üzere toplam dört motor yeri görülebiliyor ve bu da Ferrari'nin dört-çeker bir araç planladığı anlamına geliyor. Başvuru, her motorun kendi başına çalışabilme yeteneğinden bahsediyor ancak bu özel düzen aynı zamanda hibrit bir spor araç için de kullanılabilir.
Ayrıca başvuruda tek bir elektrikli aksın (veya iki) halen içten yanmalı motor ile çalıştığı bir senaryodan da bahsediliyor. Ya da, Ferrari'nin söylediğine göre, dört elektrikli motorun yanı sıra daha fazla güç aktarım sistemi ihtimali bulunabilir.
Ferrari henüz patent başvurusu hakkında yorum yapmış değil ve bu patenti bir elektrikli araç üretileceği yönünde doğrulama olarak kabul etmemiz de mümkün değil. Ancak Ferrari'nin artık geleceğinde elektrikli araçlara yer verdiği ortada.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın