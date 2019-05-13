Ferrari Hibrit Modelini Mayıs Ayında Tanıtacak
Ferrari'nin patronu, firmanın bu yıl içerisinde tanıtacağı ikinci hibrit modelinin tanıtım tarihini doğruladı.
- Doğan Kürşat Aktaş
Ferrari'nin bir sonraki hibrit modeli, Ferrari CEO'su Louis Camilleri'nin açıklamasına göre Mayıs ayının sonunda İtalya'nın Maranello kentinde tanıtılacak. Ferrari patronu, "Daha önce de belirttiğimiz gibi bu model süper araba performansına ve gerçek bir güzelliğe sahip, birinci sınıf bir melez araç olacak" ifadelerini kullandı.
Camilleri, Ferrari'nin bu yıl beş yeni hibrit model çıkartacağını açıkladı. Bunlardan ilki, geçtiğimiz Mart ayında Cenevre'de ilk kez basın karşısına çıkan ve 488 GTB'nin yerine geçen 710 beygir gücü F8 Tributo idi. Yeni model, firmanın tanıttığı ikinci hibrit model olacak, bu da Ferrari'nin önümüzdeki altı aylık süreçte üç model daha tanıtacağı anlamına geliyor.
Etkinliğin soru-cevap bölümünde, Camilleri, bu üç modelden ikisinin muhtemelen Frankfurt Otomobil Fuarı'nın düzenleneceği ay olan Eylül ayında sunulacağını ve beşinci ve son yeni otomobilin de yılın sonuna doğru geleceğini doğruladı.
Ferrari'nin yeni hibriti hakkında bildiğimiz her şey çeşitli raporlardan geliyor. Automotive, Şubat ayında bu yeni hibrit sistemin son hibridi LaFerrari'de bulunan V12'nin aksine bir V8 motoru kullanacağını bildirdi. Camilleri ise bunun yanı sıra firmasının 2022 yılına kadar sunacağı model kataloğunun %60'ının hibrit varyasyonlara sahip olacağını belirtiyor.
Ferrari markalı bir tam elektrikli aracı yakın gelecekte umut ediyorsanız, muhtemelen bunun için erken olabilir. Ferrari CTO'su Michael Hugo Leiters, Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki röportajında şirketin tam elektrikli araçlar için doğru zamanı beklediğini belirtti. "Aracın sahip olacağı ses hakkında konuşuyoruz ve araç ağırlığını ele alıyoruz." açıklamasında bulunan Leiters, Roadshow'un genel yayın yönetmeni Tim Stevens ile yaptığı bir konuşmada "Bunlar, şu anda Ferrari için henüz uygun olmayan bir akü aracındaki iki temel unsurumuz. Çalışıyor muyuz? Evet, çalışıyoruz ama şu anda herhangi bir karar almıyoruz." cümlelerini kullandı.
Son raporlar, Ferrari tarafından gelecek olan bir tam EV aracı tanıtımı için 2022 veya daha da ötesine işaret ediyor.
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