Ferrari'den Yeni "Elektrikli Araba" Kararı!

Görünene göre Ferrari'nin ilk plug-in hibrit aracını tanıtmış olması, tamamen elektrikli arabaları hemen göreceğimiz anlamına gelmiyor. Firma lideri Louis Camilleri'nin gazetecilere söylediğine göre, İtalyan devin 2025'ten sonrasına kadar bir tam elektrikli model üretmesi beklenmiyor. Ancak bunun sebebi üretmek istemedikleri değil. Basit bir şekilde, Camilleri, teknolojinin Ferrari'nin beklentilerini henüz karşılamadığını düşünüyor.
Yönetici, Ferrari'nin bu atılımı yapmasını engelleyen "ciddi" menzil ve şarj hızı sorunları olduğunu söylüyor. Her ne kadar Ferrari bir elektrikli GT aracı olasılığını inceliyor olsa da, öncelik SF90 Stradale gibi hibritlerde olacak. Firma, 2022 yılına kadar hibritlerin, satışların %60'ını temsil etmesini istiyor ve hidrojen yakıt hücreleri ve biyoyakıtlar gibi alternatifleri inceleyerek "en verimli ve etkili" seçeneğin ne olacağına karar vermeye çalışıyor.
Bu kararın, elektrikli süper arabaların şu andaki durumu düşünüldüğünde sürpriz olduğunu söylemek doğru olmaz. Porsche'nin Taycan'ı oldukça atik ve hızlı ancak tahmini en yüksek menzili sadece 325 kilometre ve bataryasını 20 dakikada doldurmak için ihtiyaç duyduğu ultra hızlı şarj istasyonları da nadir. Ferrari, benzer sınırlamalara maruz kalacak bir aracı üretmenin faydadan çok zarar getireceğini düşünüyor olabilir.
Yine de teknoloji hızla ilerliyor. Tesla'nın bir sonraki nesil Roadster'inin yoğun bir batarya paketi sayesinde 1.000 kilometre menzile ve 1,9 saniyelik 0-100kmph süresine sahip olması bekleniyor. Ekstra hızlı şarj istasyonları da Dünya'da hızlı bir şekilde yayılacaktır. Ancak bütün bu gelişmelerin, Ferrari'nin zaman tahmini değiştirmek için yeterli olup olmayacağını kestirmek çok zor.
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