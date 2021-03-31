Fiat 500'ün İçine Google "Kaçtı": Fiat 500 Hey Google Ailesi Tanıtıldı

Akıllı arabalar, Android Auto ve Apple'ın CarPlay'i gibi birçok platform sayesinde uzun zamandır hayatımızda. Ama şimdi, Google ve Fiat bu durumu bir adım daha öteye taşımak için önemli bir adım atmış durumda. Google Asistan ile kusursuz bir entegrasyona sahip olan yeni Fiat 500 Hey Google ailesi resmi olarak tanıtıldı.
Yeni Fiat 500 Hey Google modelleri, Fiat'ın otomobillerindeki Mopar Connect sistemini platforma entegre eden yeni bir My Fiat Action for Google Assistant ile geliyor. Bu şekilde kullanıcılar, Nest Hub veya akıllı telefon gibi Asistan özellikli cihazlarından arabalarının yakıt seviyesi gibi detayları kontrol edebiliyor, kapıları kilitleyebiliyor, arabanın ne kadar uzakta olduğunu sorgulayabiliyor. Bunu yapmak için kullanıcıların cihazlarına sadece "Hey Google, ask my Fiat - Hey Google, Fiat'ıma sor" demeleri ve sorularını sormaları yeterli.
Fiat 500 ailesinin Hey Google modelleri, bu yılın başlarında tanıtılan Fiat 500 serisine, özellikle de Connect donanımına dayanıyor. Bu, aynı zamanda Android Auto ve Apple CarPlay entegrasyonuna sahip olduğu anlamına da geliyor.
Fiat ve Google ortaklığı, Fiat 500 Hey Google modellerinin tasarımıza da yansımış durumda. Örneğin kapıların yan çıtalarında ve koltuk döşemelerinde Google renklerini temsil eden nokta desenler bulunuyor. Ayrıca arabanın sağ ön kısmında bir "Hey Google" rozeti ve ön koltukların yan kısımlarında küçük "Hey Google" etiketleri dikkat çekiyor.
Fiat 500, 500X ve 500L modellerini kapsayan Fiat 500 Hey Google ailesi, çok yakında 10 Avrupa ülkesinde satışa sunulacak (İtalya, İngiltere, Fransa, İspanya, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Hollanda ve Polonya). Ne yazık ki şu anda Türkiye pazarı için bir açıklama yapılmış değil.
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