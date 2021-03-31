Fiat 500'ün İçine Google "Kaçtı": Fiat 500 Hey Google Ailesi Tanıtıldı

Fiat ve Google, Googla Asistan destekli Fiat 500 ile akıllı arabaları bir adım daha ileri taşıyor: Fiat 500 Hey Google Ailesi resmi olarak tanıtıldı...