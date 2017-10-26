Fidye Yazılımı Bad Rabbit, Avrupa'da Yayılıyor

"Bad Rabbit" adlı yeni bir fidye yazılımı, Avrupa'da endişe verecek bir hızda yayılmaya başladı!

Bad Rabbit, Avrupa'da Yayılıyor

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