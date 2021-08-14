Fidye Yazılımı Saldırıları Rekor Seviyelere Ulaşıyor

Yılın ikinci çeyreğinde fidye yazılımı saldırılarının hacmi en yüksek seviyeye ulaştı. BugBounter, özellikle kamu sektörünü hedef alan bu saldırılara karşı şirketleri uyarıyor.

Fidye Yazılımı Saldırıları Rekor Seviyelerde

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Keenetic Hero DSL AC1300 İncelemesi

Huawei Watch 3 Pro

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 12 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: Bilgisayar ürünleri geliyor!
Milli Okçu Mete Gazoz, Olimpiyat Şampiyonu! Gazoz kimdir, kaç yaşında? Yakından bakalım...
BİM 23 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda drone, kulaklık ve akıllı bileklik sürprizi!
A101 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı bilgisayar ürünleri

Günün En çok Okunanları
Toyota ÖTV Sonrası Yeni Fiyatlar: Hangi Modelde Ne Kadar İndirim Oldu?
Koronavirüs'ü Dünya Üzerinden Tamamen Silmek Mümkün mü?
ABD'de Nereden Geldiği Bilinmeyen, Bir Gizemli Bakteri Daha Ortaya Çıktı!
Elon Musk'tan NASA'ya İlginç Teklif: "Uzay Kıyafetlerini Biz Yaparız!"
Netflix Kullanıcılarına Sabit IP Şoku: VPN'leri Engelleyeyim Derken...

 

 