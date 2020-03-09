Fidye Yazılımlarının Amansız Yükselişi Sürüyor! İşte Bir Yıl Böyle Geçti!

2019 yılında 61 milyondan fazla fidye yazılımı saldırısı engellendi. Bir önceki yıla göre fidye yazılımı saldırılarında yüzde 10'luk bir artış tespit edildi.