"Fidyesolucanı", WannaCry Saldırısının İzinden Gidiyor

Araştırmacılar kötü amaçlı yazılımın Petya ailesine ait olduğunu tam olarak tespit edemedikleri için bu saldırının adına Petya veya NotPetya diyorlar.

Fidyesolucanı, WannaCry izinden gidiyor

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