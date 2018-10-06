FIFA 19 İnceleme
FIFA Battle Royale gerçek oldu ve Şampiyonlar Ligi artık FIFA'ya geçti. Daha ne söylenir ki?
Daha önce PES 2019 incelemesinde de yazdığımız gibi ezeli rekabette geçen senenin kazananı FIFA 18 idi. Ancak, sonradan güncellemeler ile kendini bozarak oyun severleri bir miktar üzmüştü. Ne yalan söyleyelim hep birbirinin aynı tekdüze golleri yiyerek sinir olmaya başladığımız için ilk verdiğimiz puana da pişman olmuştuk. Ancak EA Sports, FIFA 19 ile bu durumu değiştirmiş.
İlk bakışta FIFA 19'un oynanışının oldukça değiştiğini söyleyerek başlayalım. Bunun en büyük sebebi oyuncuların hızlarındaki değişim. Artık oyunda topu süren oyuncuların hızları gerçeğe uygun şekilde düşüyor ve savunma oyuncuları top süren hücum oyuncularını rahatlıkla yakalayabiliyor. Bu da aslında bir yerde oyuncuyu paslı oynamaya mecbur bırakıyor ki bu tip oyun stilini sevenleri mutlu edecektir. Paslardaki ezbere durum da ayrıca ortadan kaldırılmış. Pasör oyuncuların pasları daha isabetli giderken, yetenekleri kısıtlı oyuncuların pasları saç baş yoldurtabiliyor. Ancak özellikle sırtı dönük atılan paslarda bizce, abartılmış şans faktörünün etkisi ile yetenekli oyunculara biraz haksızlık edildiğini düşünüyoruz. Bu noktada her oyuncunun yeteneğine göre topa müdahale şeklinin değiştiği PES 2019 daha önde diyebiliriz.
Sıradan gollerin sayısı azalacak
FIFA 19'daki ikinci büyük yenilik "Aktif Temas" adı verilen bir sistem. Bu sistem sayesinde oyuncuların top ile olan ilişkisi daha esnek bir hal almış. Artık oyuncunuzun topu ne şekilde süreceğini ya da pasların ardından ilk dokunuşu nasıl yapacağını istediğiniz şekilde yönlendirebiliyorsunuz. Hatta öyle ki, bir kaç küçük çalımın ardından topu havalandırıp mükemmel bir vole ile jeneriklik bir gol atmak artık söylenmesi kadar bile zor değil. Umarım bu şekilde gol atmak ve elbette yemek de kolay olduğu için bu sefer de bu yüzden oyundan soğumayız.
Oyuna yeni eklenen diğer bir önemli özellik ise Timed Finishing yani Zamanlamalı Bitiricilik. Küçük bir doğru zamanda tuşa basma mini oyunu gibi düşünebileceğiniz bu özelliği aktifleştirmek için her zamanki tuş kombinasyonlarını kullanarak nasıl şut çekmek istediğinize karar veriyorsunuz ve ardından bir kez daha şut tuşuna basıyorsunuz ve bastığınız ana göre şutun kalitesi değişiyor. Ancak çok da kolay olduğunu söyleyemeyeceğim.
Yedek kulübesinden çıkmayan teknik direktör istemiyoruz!
Yenilikler sadece futbolcular tarafında değil elbette. Teknik tarafta da oyun severleri mutlu edecek yenilikler bulunuyor. Daha önceki sürümü oynayanlar bilecektir. Oyunlarda maç başladıktan sonra rakibin taktiğine ya da maçın gidişatına göre taktiksel değişiklikler yapmak çok fazla kolay olmuyordu. Yeni oyunda ise maç içerisinde önceden belirlediğiniz taktikler içinde 5 defaya kadar değişiklik yapabiliyorsunuz.
FIFA Battle Royale gerçek oldu!
Battle Royale olarak adlandırılan tür o kadar popüler oldu ki, artık hemen her oyuna bir battle royale modu ekleniyor. FIFA da bundan geri kalmamış. Bu modda maçlarda çeşitli kuralları değiştirebiliyorsunuz. Mesela gol atan takımdan bir oyuncunun oyun dışında kaldığı bir hayatta kalma modu bulunuyor. Ayrıca maçlarda çeşitli kuralları değiştirmek de mümkün. Örneğin uzaktan atılan gollerin "ikilik" sayıldığı maçlar yapabiliyorsunuz. Düz maç yapmaktan sıkılanlar arkadaşlar arası eğlenceli dakikalar geçirebilir.
Şampiyonlar Ligi artık FIFA'da
Sahip olduğu lisanslar, FIFA'nın yıllardır PES'e karşı en büyük üstünlüğü oldu. Bu sene bu fark daha da açılmış durumda. Çünkü EA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi lisansları Konami'den EA'ye geçmiş durumda. Ancak Avrupa Ligi tarafında halen birçok takım yer almıyor.
FIFA 19'un futbol oyunlarını sevenlerin yine ilk tercihi olacağını da tahmin ediyorum ancak yeniliklerdeki yetersizlikler sebebiyle bizce bu sene ortada ancak 49'a 51'lik bir galibiyet söz konusu. FIFA, artık sahip olduğu lisans üstünlüğünün arkasına sığınmaktan bir an önce kurtulmalı diyoruz.
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Yapım: EA Vancouver, EA Romania
Dağıtım: EA Sports
Tür: Spor
Platform: PC, PS4, XONE, Switch, PS3, X360
Web: https://www.easports.com/tr/fifa
Mahmut Karslıoğlu
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