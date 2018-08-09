FIFA 19'dan daha önce görülmemiş oyun modları...

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Dinozorlar

Robotlar ve Yapay Zekâ

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Kayıp Şehirler

Vahşi Batı

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Nostalji: 80'ler

Korsanlar

Savaş Makineleri