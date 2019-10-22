FIFA 20 İncelemesi
Yeni bir sene, yeni bir FIFA daha. Bakalım FIFA 20, sadece birkaç ufak güncelleme ile mi sınırlı? Ya da bizlere çok daha fazlasını sunabiliyor mu?
Her yıl yeni bir FIFA oyunu çıktığında, iki çeşit oyuncu grubu söz konusudur: FIFA oynamayan ve onu bir tür anti-oyun olarak kınamaya çalışanlar, oyunu satın alan ve asla değişmediğinden şikayet edenler. İlk gruptakiler, daha çok PES hayranıdır ve fanatik bir biçimde FIFA'yı eleştirir. Ama ikinci gruptakilerin şikayetleri çok da yersiz sayılmaz.
Tamam, EA zaten çalışan bir formülü bozmak istemiyor ve bu formülde küçük değişiklikler yaparak aynı çizgide ilerlemeyi seçiyor. Bu, son on yılda çok sayıda oyun serisinin de kullandığı bir yöntem. Ancak bizler de, mevcut konsol neslinin sonuna gelmişken çok daha fazlasını istiyoruz. Neyse ki FIFA 20, her ne kadar beklediğimiz kadar büyük yenilikler sunmasa da, FIFA 19'dan (ve hatta FIFA 18'den; FIFA 17'den) farklı bir his vermeyi başarıyor.
Örneğin EA, Ultimate Team'de bu yıl özellikle yeni ve eğlenceli oyun modlarına; lig sistemi yerine gelen "Level" sistemine güveniyor. Bunlar, doğru yönde atılmış cesur adımlar ve farklı bir oyun zevki verdikleri kesin.
Volta Futbol
İşe, en büyük yenilik ile başlayalım: Volta futbol. Aslında Volta, iki açıdan önemli. Bunlardan ilki, sokak futbolunu FIFA 20'ye taşıması, ikincisi ise daha önceki FIFA'larda beğeni ile karşılanan Yolculuk (Journey) modunun yerini alması. Yani Volta'da sokak futbolu keyfini, yazılmış bir senaryo eşliğinde oynuyoruz.
Peki ya senaryo? Aslında pek de bahsetmeye değmez. Yolculuğun kalp atışına sahip değil, ancak yine de farklı bir tat arayanlar için iş görür. Son derece uzun olan ara sahneler, bizi hikayeye sokmaya çalışıyor. Ama dediğimiz gibi, işin ayarı biraz kaçmış ve süreleri olması gerekenden çok uzun tutulmuş. Bu da bir yerden sonra oyuncuyu sıkıyor.
Burada değer verilmesi gereken, Volta'nın oyun dinamikleri. Volta, şovmenlik, yetenek ve rakibini kandırmakla ilgili. Maçlar belirli sayıda gol atarak bitiriliyor ve yetenekli bir oyuncu ile eşleştirilirseniz kolayca kazanabiliyorsunuz..
Beceri hareketleri burada doğal olarak oldukça önemli. Sıkı oyun kuralları da söz konusu değil. Kısacası FIFA Street'in modernize edilmiş bir sürümü ile karşı karşıyayız.
Yeni ve Eğlenceli Oyun Modları
FIFA 20'nin Ultimate Team bölümü altında, yeni ve oldukça eğlenceli birkaç oyun modu var. Bu modlar, bildiğimiz futbol oyun kurallarını adeta yerle bir ediyor. Örneğin King of the Hill modunda, topu belirtilen alanda ne kadar tutarsanız, atacağınız gollerin değeri de o kadar artıyor. Yeri geldiğinde 2 gol sayılıyor; yeri geldiğinde daha fazla. Bazen de, topu alanda tutamadığınız için, attığınız gol geçersiz oluyor.
Tamamen kuralsız bir maç yapabileceğiniz mod, Maksimum Kimya modu, Gizemli Top Modu ve Survival maçları, (gol atan takımdan rastgele bir oyuncu atılıyor), yıllardır oynadığımız FIFA'ya büyük bir fark katıyor. İşin tek kötü kısmı, bu modların neredeyse tamamını sadece dostluk (friendly) maçlarında kullanabiliyoruz.
Oynanış, Ultimate Team ve Kariyer
Oyunun oynanışında bazı önemli değişiklikler var. Öncelikle bu sene, oyuncuların konumlandırılması ekstra önem kazanmış. Eğer sürekli hızlı koşarak ve ara paslar atarak sonuca ulaşmaya çalışan biri iseniz, bu sene daha fazlasına ihtiyacınız olacak. Zira yapay zeka, FIFA 20'de daha önceki senelere göre çok daha iyi. tabii ki konu kaleciler olunca durum biraz değişiyor. Kornere doğru giden yavaş bir topa öylece bakan kalecimiz, yerli yerinde bizi bekliyor örneğin.
Online oyunda ise eski alışkanlıklarınız yine biraz işe yarayacaktır. Ama diğer oyuncular "FIFA 20'nin istediği gibi" oynamaya başladıkça, işiniz yine zorlaşacak.
Ultimate Team, daha doğrusu FUT, bu sene kesinlikle zirve noktasına çıkçış durumda. Yazının başında da bahsettiğimiz gibi, yeni bir Level sistemi söz konusu. Siz oynadıkça, oyunun size verdiği farklı görevleri de yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Her tamamlanan görev, size bir üst seviye için deneyim puanı (XP) olarak geri dönüyor. Ayrıca görevler içerisinde, pek çok paket ve yeni görsel elemanlar (Tifolar gibi) kazanmanız da mümkün. Ama asıl hediye, yeterli XP'yi toplayıp seviye atladığınızda geliyor. Seviye ödülleri, gerçekten de çoğu zaman tatmin edici.
Her sezon, 1 ay gibi bir süreye yayılıyor. Ay tamamlandığında, yeni bir sezona, sıfırdan başlıyorsunuz.
Menülerde önemli bir yenilik dikkat çekiyor: Bir oyuncunun üzerine gelip ilgili düğmeye basarsanız, dairesel bir menü açılıyor. Bu menüde, daha önce birkaç adımda yaptığımız işleri (örneğin kontrat yenilemek gibi) tek bir düğmeye basarak (ya da basılı tutarak) gerçekleştirebiliyoruz.
Kariyer modunda, bazı eğlenceli interaktif basın konferansları dikkat çekiyor. Ama fazla bir yenilik beklemeyin ve beklentilerinizi düşük tutun. Zira bildiğimiz kariyer modundan çok da fazlasını bulamayacaksınız.
Grafikler ve "Cüzdan" Meselesi
Mevcut konsol neslinin sonuna geliyoruz ve bu nesilde, daha fazlasını beklemek biraz zor. Bu durum, FIFA için de aynen geçerli. Birkaç küçük iyileştirme dışında, karşımızda duran grafikler FIFA 19'dan çok farklı değil. Aynı rahatsız edici sorunlar yerli yerinde duruyor: Zenci futbolcuların gözlerinin uzaktan bakılınca bir ışık gibi "yanması", kale filesi ile oyucunun vücudunun adeta "bütünleşmesi"... Tüm bunların, bir sonraki nesilde ortadan kalmasını bekleyebiliriz. Ama eldeki imkanlar düşünüldüğünde, FIFA 20 çok da kötü bir iş çıkartmış sayılmaz.
Gelelim "Cüzdan" meselesine... EA'in kötü huyu, yani bize yüzlerce liraya bir oyun satıp sonrasında daha fazlasını istemesi yine devam ediyor. Paket satın almak için FUT puanı satın almalısınız ve bu puanları yine pek ucuz sayılmaz. Draft'lara giriş yapmak için de 300 FUT puanına ihtiyacınız var. Her ne kadar bunları Coin'ler yardımıyla da yapabiliyor olsak da, Coin kazanmak o kadar kolay değil.
Neyse ki FIFA 20, yukarıda da bahsettiğimiz "Seviye Sistemi" ile pek çok paket ödülü sunuyor. Ama oyuna başlarken sağlam bir kadro ile başlamak isterseniz, elinizi cebinize atmanız şart.
Bu noktada küçük de bir öneri: Android ve iOS için yayınlanan FIFA 20 Companion uygulamasını indirin ve her gün bu uygulamaya giriş yapın. Böylece ekstra birkaç hediyeye daha sahip olabilirsiniz.
Ve Sonuç...
FIFA 20, son birkaç yıldır kendini çok fazla tekrarlayan FIFA serisi için kesinlikle önemli bir halka olmuş. Açıkçası beklediğimizden çok daha fazla ve eğlenceli yenilik var. Oynanış açısından da oyuncuya daha fazla zevk veriyor. En azından biz daha fazla zevk aldığımızı söyleyebiliriz
85/100
Yapım: Electronic Arts
Dağıtım: Electronic Arts
Tür: Spor
Platform: Xbox One, PC, PS4, Nintendo Switch
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