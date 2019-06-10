FIFA 20, Sokak Futbolundan Fazlasıyla Gelecek
FIFA 20'ye dahil edilecek olan yeni sokak futbolu işlevi Volta ve diğer heyecan verici yenilikler, ortaya çıktı!
FIFA 2020'nin yıllar sonra sokak futbolu özelliğiyle geleceği, E3 2019'da ortaya çıktı. Volta adlı yeni oyun modu, küçük alanlarda top kovalamanıza izin verecek.
Sokak futbolunun başlangıcını FIFA 18'de The Journey'in bir parçası olarak kısaca görmüştük. FIFA 20'de oyunun tam donanımlı bir sürümü bulunacak. Volta'da kendi karakterinizi oluşturmanız ve dünyanın farklı yerlerindeki kapalı alanlarda ve futsal sahalarında oynamanız mümkün olacak. Takımlar, 3 - 5 kişiden oluşacak ve dilerseniz kendi özel karakterinizle, dilerseniz profesyonel futbolcularla oynayabileceksiniz.
Volta, FIFA 17'deki The Journey'den bu yana yepyeni bir mod sunmayan seri için taze bir nefes olabilir. Ancak FIFA 20 sadece Volta'dan ibaret değil. EA Sports, oyundaki "gerçekçilik" seviyesine odaklandığını söylüyor. Bunun yanında daha akıllı bir yapay zekayla gelecek olan FIFA 20'de kontrol etmediğiniz oyuncular, sahada olup bitenin daha çok farkında olacaklar. Top fiziklerinin ise falsolu şutlarda daha gerçekçi olacağı söyleniyor. Bunu serbest atışlarda yeni nişan alma ve kavis seçenekleri olarak göreceğiz.
FIFA 20, PC, Xbox One ve PlayStation 4 için 27 Eylül'de satışa sunulacak. EA Sport yetkilileri, oyunun bir Nintendo Switch sürümünün de olacağını söylüyor ancak Volta, yeni Frostbite motorunu kullandığından muhtemelen burada olmayacak (geçmişte The Journey'de olduğu gibi).
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