FIFA 20, Yeni Güncelleme ile Güney Amerika'ya "Taşınıyor"

Futbol hayranları için FIFA 20'ye sevindirici bir ek geliyor. EA, Güney Amerika'nın en büyük kulüp turnuvası CONMEBOL Libertadores'i Mart 2020 tarihinde bedava bir güncelleme ile oyuna ekliyor. Bu genişleme ile beraber kıtanın en çetin takımları birbirlerine karşı mücadele veriyorlar. Ayrıca CONMEBOL'un Sudamericana ve Recopa gibi diğer turnuvaları da güncellemeye dahil olacak.
EA, güncellemeye eşlik etmek için FIFA 20'nin Küresel Serisi içerisinde bir de eLibertadores espor turnuvuası başlatıyor. Detayların çoğu Aralık ayına kadar açıklanmayacak ancak 7 ve 8 Mart tarihlerinde ilk sekiz sıradaki PS4 ve Xbox One oyuncularının 100.000 dolarlık ödül havuzundan ödüllerini almak için mücadele vereceklerini biliyoruz.
Bu genişleme ile FIFA 20, Avrupa dışında da futbolu daha iyi temsil eder hale gelecek. Ayrıca EA'e aradığı rekabetçi avantajı da sağlayabilir. FIFA 20, zaten rakibi PES 2020'ye karşı lisans avantajlarına sahip. Ve artık Güney Amerikalı takımların takipçileri için de, Konami'nin oyununu tercih etmek daha zor olabilir.
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