FIFA 21 İnceleme: FIFA Serisinin Son Üyesini A'dan Z'ye İnceledik!

Electronic Arts'ın 20 yılı aşkın süredir piyasaya sürdüğü FIFA serisinin son halkası olan FIFA 21, beklentilerin üzerinde bir oyun olmayı başarıyor. FIFA 21'i, tüm detaylarıyla inceledik!