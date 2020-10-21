FIFA 21 İnceleme: FIFA Serisinin Son Üyesini A'dan Z'ye İnceledik!

Bu yıl, FIFA ve Pro Evolution Soccer savaşında farklı bir yıl yaşıyoruz. Konami, PES serisi için 2021 sürümünü bir nevi pas geçmiş gibi görünüyor. Tabii ki yeni bir sürüm yayınlandı ama bu sürüm, aslında geçen yılın PES'inin güncellenmiş hali olmanın ötesine geçemiyor. EA ise, FIFA 21 için yine bazı yeniliklerle karşımıza çıkıyor.
Baştan söyleyelim; yenilik lafını duyduğunuzda karşınızda yepyeni bir FIFA oyunu bulacağınızı düşünmeyin. FIFA serisi, bir süredir her yıl küçük dokunuşlarla karşımıza çıkıyor. FIFA 21 için de durum pek farklı sayılmaz. Oyunu oynarken tabii ki yeni bir sürümü oynadığınızı hissedebiliyorsunuz. Ama özellikle görsel anlamda (arabirimi saymazsak) çok büyük değişiklikler söz konusu değil.
FIFA 21 Arabirimi Yenilenmiş
Electronic Arts, FIFA 21'de farklı görünen, bazı açılardan tamamen yeni ve bazı açılardan tamamen eski görünen bir arabirim sunuyor. Öncelikle koyu renk seçiminin, geçen yılın FIFA'sına göre çok daha başarılı göründüğünü söylemek lazım. Ana menü her ne kadar FIFA 20 ile aynı yapıyı sunsa da, özellikle Ultimate Team modunda kullanılan arabirim, geçtiğimiz yılın Ultimate Team'inden bir hayli farklı. Bu yüzden, eğer yıllardır Ultimate Team oynuyorsanız, menülerde gezinmek başlangıçta size biraz garip gelebilir. Ama alışması da çok uzun sürmüyor.
Görsel açıdan FIFA 21...
Yukarıda da söylediğimiz gibi, FIFA 21, arabirim dışında görsel açıdan çok fazla yenilik sunmuyor. Tabii ki oyuncu yüzleri ve bazı animasyonlara küçük dokunuşlar yapılmış. Ama sizi oynarken gören birinin, oyunun FIFA 20 mi, yoksa FIFA 21 mi olduğunu anlaması neredeyse imkansız.
Yine de, küçük dokunuşlar oyun içinde, en azından oynayan için zaman zaman fark edilebiliyor. Örneğin oyuncuların çarpışıp komik bir şekilde yere yığılmaları gibi durumlar, artık daha gerçekçi görünüyor. Hatta zaman zaman, düşmek yerine ayakta kalarak oyuna devam edebiliyorlar.
Oynanış açısından FIFA 21...
Eğer uzun süre FIFA 20 oynayıp ardından FIFA 21'e geçtiyseniz, bilmeniz gereken ilk şey şu: Ara paslarla defansın gerisine oyuncu kaçırmak artık eskisi kadar kolay değil. Nedeni ise, ara pasların FIFA 20'deki gibi neredeyse kusursuz bir biçimde hedefini bulmaması. Bu yüzden ne zaman normal pas atacağınıza, ne zaman ara pas atacağınıza dikkatli karar vermeniz gerekiyor.
İkinci önemli değişiklik ise, "Agile Dribbling" adı verilen yeni top sürme sistemi. Bu sistem, FIFA 21'i bir simülasyon olmaktan uzaklaştırıp bir arcade futbol oyunu olmaya daha da yaklaştırmış durumda. Eğer hızlı bir oyuncunuz varsa, defansı darmadağın edip gol atmanız çok da zor değil. Bu da, zaten zor olan defans yapma işini daha da zor hale getiriyor. Sonuç mu? Karşılıklı bol gollü maçlara alışmak zorunda olmanız. Hele bir de Online oynamayı seviyorsanız ve kadronuzda hızlı oyuncular varsa (ve aynı durum rakibiniz için de geçerliyse) 5-4'lere, 4-3'lere şimdiden alışın.
Son olarak, yapay zekanın artık daha "zeki" olduğunu söylemeliyiz. Havadan uzun paslarla kanat değiştirmek, savunma yaparken alakasız noktalara kaçmamak gibi akılcı hareketlerle sık sık karşılaşacaksınız.
Muhtemelen bir güncelleme ile düzeltileceğini düşünüyoruz ama şu an için, FIFA 21'de defans yaparken dikkatli olmanızda yarar var. Hakemler çoğu zaman ufak bir müdahaleye bile faul çalabiliyor; daha kötüsü kart görebiliyorsunuz. Bu da, kısa sürede iki sarı kartla takımınızın eksik kalması anlamanı geliyor. Umarız EA, bu "aşırı hassas" faul çalma durumuna kısa sürede el atar.
FIFA 21 ve oyun modları...
Volta Modu:
FIFA 21, zaten daha önceki FIFA'lardan alıştığımız oyun modlarının tümüne sahip. İlk kez geçen sene tanıştığımız Volta modu, yine sokak futbolu temasını bizlere sunuyor. Hikaye ekseninde oynana bu modda, sokaklarda başlayan maceramıza uluslararası turnuvalarda devam etmeye çalışıyoruz. Volta modu hakkında söylenecek çok fazla şey yok; geçtiğimiz yıl neyse bu yıl da o diyelim, gerisini siz anlayın...
Kariyer Modu:
Kariyer modu ise, FIFA 21'de bir hayli iyileştirilmiş durumda. Bu mod, aslında Ultimate Team modundan sonra FIFA serisinin en çok ilgi gören modu. Buna rağmen EA, son birkaç yıldır Kariyer modunu adeta boşvermiş gibi görünüyordu. Ama bu yıl işler değişti.
EA Sports, bu modun hayranlarını, uzun süren bekleyişlerini ödüllendiriyormuşçasına, pek çok yenilikle karşılıyor. En fazla dikkat çeken yenilik ise, kuşkusuz bir maçı simüle edebiliyor olmanız. Bunu geçen seneden biliyoruz diyebilirsiniz ama durum farklı. FIFA 21'de, simüle ettiğiniz bir maça, istediğiniz an girebiliyor ve kendiniz oynamaya başlayabiliyorsunuz.
Oyuncu gelişiminde ve antrenman tekniklerinde de önemli geliştirmeler dikkat çekiyor. Şöyle anlatalım; artık kendiniz "daha bir koç gibi" hissedeceksiniz. Ama yine de bir Football Manager zenginliği beklemeyin; Kariyer modundaki bu gelişmeleri ileriye yönelik dev bir adım olarak görün yeter...
Ufak bir de uyarı: Antrenman ve dinlenme günleri arasındaki dengeyi iyi kurmaya bakın; Çok fazla antrenman oyuncunun kondisyonunu bozabiliyor. Aynı şekilde, çok fazla dinlenme de oyuncunuzun yetersiz kalmasına yol açabiliyor.
Ultimate Team Modu:
Ve geldik, FIFA serisinin tartışmasız en popüler modu olan Ultimate Team'e... EA, bu yıl da en fazla önemi bu moda vermiş gibi görünüyor. Yukarıda da söylediğimiz gibi, arabirim yapısı tamamen farklı. Ama daha önemlisi, bu yıl Ultimate Team modunda "Co-op" ağırlığı kesinlikle hissedilebiliyor. Arkadaşlarınızla birlikte oynamanıza izin veren bu durum, pek çok görevi de birlikte tamamlamanızı gerektiriyor. Açıkçası bu yeniliği, Ultimate Team'e yıllardır gelen en keyifli yenilik dersek herhalde yanlış olmaz. Zira artık, arkadaşlarınızla birlikte oynamak için Pro Clubs veya Online Sezonlar gibi pek de ilgi çekmeyen modlara baş vurmak zorunda değilsiniz.
Görevler demişken, FIFA 20'deki XP kazanıp çeşitli ödüllere ulaştığımız seviye sisteminin FIFA 21'de olduğunu söylemeliyiz. Örneğin ilk sezonda ilerledikçe pek çok paket açabilir, kiralık oyuncular kazanabilir ve sezonun sonuna ulaşmak için gereken 100.000XP'yi toplayabilirseniz, Alexandre Lacazette, Juan Bernat veya Marcel Sabitzer gibi 3 önemli oyuncudan birini kadronuza katabilirsiniz.
FIFA 21 Ultimate Team'de stadınızı kişiselleştirmek için neredeyse sınırsız seçenek sunuluyor. FIFA 20'de sunulan seçeneklere, yeni oyunda çok daha fazla seçenek eklenmiş durumda.
Sonuç: FIFA 21 Alınır mı?
FIFA 21, FIFA serisinin son birkaç yıldır kendini tekrar ettiğini düşünürsek, beklentilerin üzerinde bir oyun. Özellikle popüler iki mod olan Kariyer modu ve Ultimate Team'de yapılan yenilikler, oynanışta hissedilen dokunuşlar ve gelişmiş yapa zeka ile birlikte, 1 yıl boyunca futbol sevdalılarını kendine bağlamayı başaracak bir ürünün ortaya koyulduğunu söylemek, herhalde yanlış olmaz.
Görsel açıdan pek bir yenilik sunulmamış olsa da, elimizdeki oyunun mevcut konsol neslinin sınırlarında dolaştığını kabul etmeliyiz. Yakın bir zaman içerisinde PS5 ve Xbox Seires X piyasada olacak ve FIFA 21 de, bu konsollar için karşımıza çıkacak. İşte o zaman, FIFA 21'in gerçek potansiyelini göreceğiz. Ama yeni nesle geçmek gibi bir niyetiniz yoksa bile, FIFA 21'de beklediğinizden fazlasını bulabilirsiniz.
Puan: 85
KÜNYE
Yayıncı: EA
Geliştirici: EA
Tür: Spor
Platform: PlayStation 4, PC, Nintendo Switch, Xbox One
Web: https://www.ea.com/tr-tr/games/fifa/fifa-21
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