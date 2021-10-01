FIFA 22, Xbox Series S Oyuncularını Çıldırttı!

EA Play aboneleri erken erişim fırsatı sayesinde FIFA 22'yi oynayabiliyorlar. Ancak Xbox Series S'deki FIFA 22, oyuncuları bir dizi grafik ve teknik sorun ile delirtmeye başladı ve bu durum onlara göre hiç de kabul edilebilir değil.
FIFA 22 ile şikayetlerini Twitter , EA Forum ve Reddit üzerinden dile getiren oyuncular, FIFA 22'nin Xbox Series S versiyonunun genel olarak Xbox Series X versiyonuna göre daha bulanık olduğunu ve ölçekleme sorunu yaşadığından şikayetçi olurlarken, EA'den konuyla ilgili hiçbir açıklama gelmiş değil.
Hatta durum o kadar vahim ki, Xbox Series S oyuncuları, Xbox One'da çalışan FIFA 22'nin görüntülerinin Series S sürümünden çok daha iyi olduğunu öne sürüyorlar.
Peki, sizde durumlar nasıl? Eğer Xbox Series S üzerinde FIFA 22 ile sorun yaşıyorsanız yorumlarda paylaşın...
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