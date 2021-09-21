FIFA 22'nin Final Sürümünün İlk Oynanış Görüntüleri Açığa Çıkıyor

Electronic Arts tarafından geliştirilen ve yayınlanan, dünyanın en popüler futbol oyunu olan FIFA'nın son versiyonu FIFA 22, serinin tarihinde görülmemiş değişikliklerle oyun severler ile buluşmaya hazırlanıyor.