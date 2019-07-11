FIFA Serisi, Futbol Oyunları Arasında Nasıl Parladı?
Electronic Arts'ın geliştirdiği ve futbol oyunlarının tartışmasız şampiyonu olan FIFA serisi, nereden nereye geldi, başarı formülü ne?
FIFA'sız bir oyun dünyası düşünmek zor olsa da, serinin ilk oyunu ancak 1993'te yayınlandı. Bu tarihe kadarki futbol simülatörleri, oyunu tam olarak temsil etmekten çok, "arcade" bir deneyim sunuyordu.
90'ların başında oyun dünyasında yaşanan değişiklikler sonrasında oyun stüdyoları, spor oyunlarını gerçeğe daha yakın bir şekilde sunmak için çabalamaya başladılar. Bu tür ilk futbol oyunlarından bir tanesi, 1992'de kuşbakışı görünümüyle piyasaya sürülen Sensible Soccer idi. Ancak FIFA'nın ortaya çıkmasıyla gerçekçilik, yeni bir boyut kazandı.
FIFA International Soccer'ı diğerlerinden farklı yapan bir yönü, yayıncı EA'nın bol miktarda para dökerek resmi takım lisanslarını almasıydı. Kuşbakışı kamerayı izometrik konuma taşıyan FIFA, oyunun daha içinde olmanızı sağladı ve pas oyununun yolunu açtı.
Bu noktadan sonra serinin yıllık yayın takvimi devreye girdi. FIFA 95, tek dokunuşla pası ortadan kaldırmış ve serbest atışları iyileştirmişti. 1995'te çıkan FIFA 96 ise daha çok yenilikle geldi. Üç boyutlu çizimleri destekleyen daha güçlü konsollar, ilk geliştirici olan Extended Play Productions'ın çok daha gerçekçi bir deneyim oluşturmasını sağladı.
FIFA 97 ile birlikte seri, poligonlardan oluşan karakterleri kullanmaya başladı, böylece sprite karakterler geride kaldı. Efsane John Motson'ın anlatımı bu oyunda ortaya çıktı. 1997'de yayınlanan FIFA: World to Road Cup 98, daha çok resmi takım, stadyum ve ofsayt kuralının daha doğru kullanımıyla bugünkü futbola biraz daha yaklaşmıştı.
FIFA 98, müzik grubu Blur'ın şarkısı "Song 2"yi lisanslı olarak kullandı. FIFA 99 çıktığında yüz animasyonları daha iyi bir hale gelmişti. FIFA 2000, oynanışta küçük olsa da ihtiyaç duyulan değişiklikler yaptı ve resmi Major League Soccer (MLS) ile geldi.
FIFA 2001, şut isabetiyle ilgili bazı sorunları düzeltmişti. Bu sürüm, PlayStation 2'de Avrupa'da ilk kez çevrimiçi oyunu destekliyordu.
Sonraki yıllarda oyunu EA Canada'nın devralmasıyla bazı yeni işlevlerin geldiğini ve bazılarının gittiğini gördük. Şutlarda ve paslarda vuruş gücü göstergesi görünmeye başladı ve paslaşmak, top sürmek zorlaştı. FIFA Football 2003 ile birlikte "serbest stil kontrol" sistemiyle tanıştık. FIFA Football 2004'te ise paslaşma biraz daha iyi hale geldi.
FIFA 06, kendinden önce gelen FIFA 97 ve FIFA 2001 gibi seri için önemli bir kilometre taşıydı. EA Canada, oyun için yeni bir motor geliştirdi, böylece top fiziklerinden oyun sunumuna her öğe 2005'te göründüğünden farklı bir hale geldi. Böylece gerçekçiliğe doğru bir adım daha atılmıştı. FIFA 07, yeni motorda ince ayarlar yapmayı sürdürdü. FIFA 08'de Be A Pro modu ve kooperatif çevrimiçi oyunla tanıştık.
FIFA 09, topu kazanmak için mücadele ederken daha iyi bir çarpışma ve itişme sistemi getirdi. Çevrimiçi turnuvalar için yeni bir Clubs modu eklenmişti.
FIFA, elindeki resmi lisanslar sayesinde sonraki birkaç sene boyunca en büyük rakibi olan Pro Evolution Soccer'ın önünde kalmayı başardı. FIFA 10'dan FIFA 15'e oyuncu yetenekleri, pas isabeti ve takım oyunu geliştirildi. FIFA 14'te Ignite motoruna geçildi. FIFA 16, ilk kez kadın oyunculara yer vererek bir ilke imza attı.
FIFA 17'yle birlikte yeni bir hikaye modu ortaya çıktı. Bu modda genç yetenek Alex Hunter'ı kontrol ediyor, maç atmosferine odaklanıyordunuz. Serinin bu oyunuyla birlikte EA, yeni bir motora, DICE'ın Frostbite 3 motoruna geçiş yaptı. FIFA 18 ve FIFA 19'da The Journey yerini korumayı sürdürdü ve FIFA 19'da bu modda ilk kez bir kadın oyuncuyu seçmeniz mümkün hale geldi.
FIFA 20 ile serinin başarılı formülünü koruması bekleniyor. Beklentiler arasında Pro Clubs için yapılacak geliştirmeler ve kariyer moduyla The Journey arasındaki tutarlılığın iyileştirilmesi var. Tüm bunlarla birlikte FIFA 20, serinin en önemli kilometre taşlarından bir olabilir.
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