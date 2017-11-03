FIFA ve EA ortaklığı nihai hedefe ilerliyor...
FIFA ve EA ortaklığı beklenen noktaya doğru ilerliyor...
FIFA ve Electronic Arts, artık ortaklıklarını mantıklı olan sonuç noktasına taşıma kararı aldılar: İkili, önümüzdeki Ağustos ayında ilk eDünya Kupası'nı düzenleyecek. Yarışma, 3 Kasım tarihinde başlıyor.
Yapılan basın açıklamasına göre yarışmacılar, Kasım 2017 ile Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenen FIFA Ultimate Team (FUT) Champions Weekend League online performanslarına göre katılım hakkı kazanacaklar. EA SPORTS FIFA 18 Global Series aracılığı ile EA ve FIFA, en üst sırada yer alan 128 yarışmacıyı (64 oyuncu PlayStation 4 ve 64 oyuncu Xbox One için) belirleyecek ve bu yarışmacılar EA SPORTS FIFA 18 Global Series Playofflara katılacak. Playofflar da Global Series'in finalini belirleyecek.
Yarışmaya katılmak için birkaç farklı yöntem bulunmakta. Bağımsız organizatörlerin düzenlediği lisanslı turların yanı sıra, Official League Qualifying Competitions (Resmi Lig Yeterlilik Yarışmaları) ile kurulu takımlar için turnuvalar düzenlenecek.
Son olarak da FIFA Ultimate Team Champions Cups seçeneği bulunuyor. Bu seçenekte de isteyen herkes profesyonellere karşı yarışabilme imkanına sahip gibi görünüyor. Basın açıklamasında söylenene göre üst sıralardaki yarışmacılar, Ocak ve Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan canlı turnuvalara katılmaya hak kazanacaklar.
FIFA, Birleşik Krallık'ta BT ile kurduğu ortaklık ve eSpor oyuncuları ile imzaladığı anlaşmalar ile eSpor dünyasında büyük adımlarla ilerliyor. Klasik takımları dijitalleri ile değiştirmeye başlayan birliğin, klasik ligleri de dijitalleri ile değiştirmeye başlaması pek şaşırtıcı sayılmaz.
Levent Öztürk
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