FIFA ve EA ortaklığı nihai hedefe ilerliyor...

FIFA ve EA ortaklığı beklenen noktaya doğru ilerliyor...

FIFA ve EA ortaklığı büyüyor...

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