FIFA ve Electronic Arts Arasındaki Bağlar Tamamen Kopmak Üzere...

Lisans avantajları, EA'in futbol oyunlarına hakimiyetini sürdüren önemli etkenlerden biri. Ama görünüşe göre FIFA'nın, oyun devi ile bazı sorunları var. Geçtiğimiz günlerde gelen "FIFA 22 EA'in FIFA markalı son oyunu olabilir" haberinin ardından yeni gelişmeler yaşanıyor. Eurogamer, FIFA'nın, EA'ya pek de ince olmayan bir gönderme ile futbol oyunlarının ve eSporların "tüm hakları kontrol eden ve kullanan" birden fazla tarafa sahip olması gerektiği konusunda ısrar eden bir açıklama yayınladığını belirtiyor. Bu açıklamaya göre FIFA, oyun ve eSpor seçeneklerini "genişletme" için geliştiriciler, yatırımcılar ve diğer gruplarla görüşüyor. Başka bir deyişle lisans vermeyi tek bir şirket ile sınırlamak istemiyor.
Kuruluş, bunun "gelecekteki tüm fırsatları en üst düzeye çıkarmaya" yardımcı olacağını ekliyor. Ayrıca FIFAe markası altında eSpor turnuvaları düzenlemeye olan bağlılığını da yineliyor.
Açıklama, hem EA hem de FIFA için çok önemli bir anda geliyor. EA'nın mevcut lisans anlaşması, Katar'daki 2022 Dünya Kupası'ndan sonra sona eriyor ve New York Times kaynakları, iki taraf arasındaki görüşmelerin durduğunu iddia ediyor. FIFA'nın, EA'dan aldığı mevcut ücretin iki katından fazlasını (dört yılda 1 milyar dolardan fazla) ve aynı zamanda EA'nın video oyunlarına devam etme haklarını sınırlamayı istediği bildiriliyor.
Bu arada EA'in de, futbol oyunu için yeni isimler düşündüğü konuşuluyor. Ayrıca arena tabanlı turnuvalar, NFT'ler ve hatta gerçek dünya oyunları için önemli noktalar gibi yeni kavramları inceliyor.
The Times'ın söylediğine göre son karar 2021'in sonunda bekleniyor, ancak EA bir "EA Sports FC" ticari markası kaydederek riskini azaltmayı hedefliyor. EA ve FIFA, görüşmeler hakkında yorum yapmış değil.
Bu anlamda, FIFA'nın açıklaması, kendi isteğinin gerçekleştirilmesi veya lisansın sonlandırılması yönünde bir uyarı işlevi görebilir. EA'in mevcut varlığı, lisanssız bir oyunun satışına yardımcı olabilirken, genel bir oyunun Mbappé veya Messi'yi gerçek kulüplerde kontrol etmeyi uman oyuncuları kaybetmesine sebep olacağı rahatlıkla tahmin edilebilir. Ancak EA tehlikenin farkında olsa da, kesinlikle FIFA'nın isteklerini kabul edeceğini de söyleyemeyiz.
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