FIFA ve Electronic Arts Arasındaki Bağlar Tamamen Kopmak Üzere...

FIFA ve Electronic Arts arasında bitmek üzere olan lisans sözleşmesinde büyük kriz yaşanırken, artık bir FIFA oyunu olmayacağı söylentileri de giderek güç kazanıyor!

18 Ekim 2021 09:02

Levent Öztürk