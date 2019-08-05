Files by Google'dan Büyük Başarı!
Google'ın bir uygulaması daha, internet devinin tarihine geçecek önemli bir başarıya imza attı!
- Levent Öztürk
Google'ın, kullanıcıların telefon depolaması yönetimine ve gereksiz kalabalıktan kurtulmalarına yardımcı olan Files Go uygulaması, üst seviye telefonların genellikle çoğu kullanıcının bütçesinin dışında yer aldığı gelişmekte olan piyasalar gibi düşük hafızalı telefonlara sahip kullanıcıları hedef alan bir proje olarak başlamıştı. Ancak uygulama, cihazlarında ne kadar depolama alanının nasıl kullanıldığını merak eden ve depolama alanları üzerinde kolay kontrol sahibi olmak isteyen herkese yardımcı olabiliyordu ve bu da, popüler olmasını sağladı. Hatta Google, uygulamadan Go markalamasını kaldırıp adını sadece Files by Google olarak da değiştirdi.
Şimdi ise Mountain View devi, Files uygulamasının aylık 100 milyon kullanıcıya ulaşmasını kutluyor. Google'ın söylediğine göre Dünya genelindeki kullanıcılar ortak bir şekilde saniyede ortalama 8GB gereksiz dosyadan kurtuluyor. Ayrıca bu sınırın aşılması ile beraber uygulamaya bazı iyileştirmeler de getiriliyor.
Tabii ki bu iyileştirmelerin ilki, bir sonraki Android sürümünün de etkisiyle gelen karanlık bir tema.
İkinci iyileştirme ise, uygulamanın içerisinde yer alan basit bir müzik oynatıcı. Bu oynatıcı ile ses dosyalarını açabiliyor ve dosya atlama, geri sarma veya ileri sarma gibi oynatma kontrollerini uygulayabiliyorsunuz. Ayrıca bu oynatma arka planda da devam edebiliyor. Bu özelliğin tamamen gelişmiş bir müzik oynatıcı olduğunu söylemek doğru olmaz ancak bazı kullanıcıların ayrı bir müzik oynatıcıya ihtiyaç duymamasını sağlayabilecek temel özellikleri barındırıyor.
Files by Google uygulaması Play Store üzerinden indirilebiliyor.
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