Files Go Artık Dört Kat Daha Hızlı
Google, dosya transferi uygulaması Files Go'nun hızını dörde katladı.
Google geçtiğimiz yıl bağlantı kalitesi ve hızının sorunlu olduğu bölgeler için geliştirdiği Files Go dosya transferi uygulamasını Android Go ile birlikte yayınlamıştı. Pratik dosya yönetimi ve paylaşımı uygulaması sayesinde düşük seviyeli telefonlardan ve kötü bağlantılardan Google Drive'a dosya yüklemek kolaylaşıyor.
Uygulamaya bugün gelen güncelleme beraberinde 'Paylaş' sekmesi ve daha sade arayüz tasarımı ile birlikte geldi. Bunun dışında en önemli yenilik bağlantı hızları da eskisine oranla çok daha hızlı hale geldi. Örneğin artık iki telefonun uygulama üzerinden birbirine bağlanması sadece birkaç saniye alacak.
Veri transferi hızları da artık çok daha hızlı. Google'a göre uygulama 490 MB/s hızla veri transferi yapabiliyor, bu da daha önceki hızın yaklaşık dört katına denk geliyor. Files Go artık var olan en iyi bağlantı seçeneğini kendi bulup en yüksek hızda dosya aktarımı gerçekleştirecek.
Son olarak Files Go artık transfer edilen dosyaları uçtan uca şifreleyecek, bu da daha hızlı, daha güvenli ve daha sade bir kullanıcı tecrübesi anlamına geliyor.
Ali Ruhi Öztürk
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