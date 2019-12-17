Film Korsanları Yakayı Ele Verdi, Cezalarını Bekliyorlar!

ABD'nin 2 büyük korsan film ve dizi sitesinin sahipleri, acı sondan kaçamadı!

  • Levent Öztürk
Film korsanları, yakayı ele verdi

ABD federal yetkililerinin, ülkedeki en büyük korsan yayın sitelerinden ikisini işleten kişileri tutuklaması pek uzun sürmedi. Darryl Polo ve Luis Villarino, iStreamItAll ve Jetflick sitelerinin telif hakkı ihlali suçlarını kabul ettiler. Bu akış siteleri, on binlerce bölüm dizi ve filmi barındırıyordu. Hem Polo hem de Villarino, korsan videoları toplamak ve çeşitli platformlarda yayın ve indirme seçeneği olarak sunmak için otomatik yazılım ve kodları kullandıklarını söylediler. Temel olarak bu kodlar, haksız edinilmiş ürünler için Netflix-benzeri hizmetler çalıştırmaya imkan tanıyordu.

Polo ve Villarino'nun cezaları sırasıyla 13 Mart ve 20 Mart tarihlerinde açıklanacak.

Ancak bu davaların devam eden parçaları da var. ISIA ve Jetflicks üzerinde çeşitli rollere sahip oldukları iddia edilen altı kişi daha, 3 Şubat tarihinde mahkemeye çıkacak. Tabii ki yapılan suç kabullerinin, korsanlıkla suçlanan geri kalanlar için kendilerini savunmalarını zorlaştırdığı rahatlıkla söylenebilir. Savunma ile mahkemenin uzamayacağını söylemek şu anda mümkün olmasa da, yapılan savunmaların muhtemelen suçlu olup olmamaları hakkında değil, daha çok cezanın boyutu hakkında olacağı kesin.

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