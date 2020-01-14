Filmde Kullanılan Ünlü Mustang Açık Arttırmaya Çıktı!

2 yıl önce nerede olduğu bulunan; Bullitt filminde Steve McQueen tarafından kullanılan orijinal 1968 Highland Green Mustang için servet ödediler!

14 Ocak 2020 09:00

Levent Öztürk