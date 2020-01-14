Filmde Kullanılan Ünlü Mustang Açık Arttırmaya Çıktı!

2018 yılında Ford, Bullitt filminde Steve McQueen tarafından kullanılan orijinal 1968 Highland Green Mustang'i bulduğunu söylediğinde internette bir heyecan oluşmuştu. Tamamen orijinalliğini koruyan Mustang, on yıllardır aynı ailedeydi ancak artık açık arttırmaya çıktı ve el değiştirdi. Bu özel Mustang, Cuma günü Kissimmee, Florida müzayedesinde Mecum tarafından satıldı.
Aracın satış fiyatı 3,74 milyon dolardı ve bu da kendisini bir açık arttırmada satılmış en pahalı Mustang yapıyor. Bir önceki rekor, 2,2 milyon dolar satış fiyatı ile 1967 Shelby Mustang GT500'e aitti.
Ayrıca bu Mustang, bir açık arttırmada satılmış en pahalı Amerikan arabası olmayı da başardı. Daha önce 2014 yılında satılan 1971 Plymouth 'Cuda convertible 3,5 milyon dolar fiyatı ile bu rekora sahipti.
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