Final Fantasy XV için çok yer gerekiyor!
Final Fantasy XV'in PC sürümü için o kadar fazla boş alan gerekiyor ki...
Final Fantasy XV hayranlarının bilgisayar sürücülerinde yer açmaya başlamalarında fayda var. Çünkü oyun tutkunları, giderek büyüyen video oyun yükleme boyutlarının en son kurbanları ve bu seferki büyüme, gerçekten hatırı sayılır bir ölçüde gibi gözüküyor.
Daha önceki büyük depolama alanı rekor sahibi Forza Motorsport 7 idi ve geçtiğimiz Ekim ayında 99GB'lık alana ihtiyaç duyuyordu. Ancak Square Enix, bu rekoru ciddi bir şekilde geçerek, Final Fantasy XV'in PC sürümünün 6 Mart tarihinde sunulması ile beraber 155GB alana ihtiyaç duyacağını duyurdu.
Tabi ki bu boyut Final Fantasy XV'in bütün görsel etkileri ve süslemeleri ile – 4K dokular ve HDR gibi – yüklenmesi için geçerli. En azından Square Enix, bu tam yükleme seçeneği oyuncuya bırakıyor. Ancak Final Fantasy XV'in "normal" yüklemesini tercih edenler de çok fazla alan tasarrufu yapmıyorlar ve oyunun minimum özellikleri, en az 100GB boş alana ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.
Özellikle sınırlı internet kullanan kişiler için sadece bu yüklemenin oldukça büyük olduğunu belirtmenin gereksiz olduğu da rahatlıkla söylenebilir.
Square Enix'in Şubat ayında yayımlayacağı bir araç ile bilgisayarınızın oyun için özelliklerini test edebilir ve hangi yükleme sürümünü tercih etmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz. Ancak muhtemelen, bir GeForce GTX 1080'den daha düşük özellikli grafik kartına sahip olan kişilerin normal sürümü seçmeleri ve fazladan 50GB indirmeden kurtulmaları daha mantıklı olacaktır.
Ancak bu durumun ilerleyen yıllar içerisinde daha da ciddi bir şekle bürüneceği de tahmin edilebilir. Giderek artan 4K içerikler ile beraber oyunların boyutu her geçen gün, hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor.
Levent Öztürk
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