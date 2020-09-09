Fintech Sektöründe Önemli Transfer!

Türkiye'nin genç ve yenilikçi fintech şirketlerinden SiPay, yönetim kuruluna Mehmet Cantekin'i dahil ederek yönetim kadrosunu güçlendiriyor. Bankacılık-finans ve ödeme sistemleri alanında 28 yıllık deneyimine sahip olan Mehmet Cantekin, profesyonel kariyerine 1992 yılında Bankalar Yeminli Murakıbı olarak başladı. Başarıyla geçen 13 yılın ardından 2006 yılında BDDK Denetim Dairesi Başkanlığı'na atandı. 2007-2014 yılları arasında Vakıfbank'ta genel müdür yardımcılığı görevini üstlenen Cantekin daha sonra sırasıyla; Turkcell Grup'ta İç Denetim Direktörü (2014-2016), Turkcell Finansman A.Ş.'de Genel Müdür (2016-2018) ve Turkpara Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu'nda (2019-2020) Yönetim Kurulu Üyesi olarak uzun yıllar yöneticilik yaptı. Cantekin başarılarla dolu kariyerinde; fintech ve ödeme sistemleri, iç sistemler, kredi tahsis, organizasyon ve strateji yönetimi, denetim ve risk yönetimi gibi alanlarda pek çok önemli çalışmaya imza attı.
Sektör ve yönetim tecrübesiyle TBB Risk Merkezi Başkanlığı ve Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı gibi saygın görevlerde de bulunan Mehmet Cantekin, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi maliye bölümünde tamamlarken, yüksek lisans eğitimini ise University of Illinois'de muhasebe üzerine gerçekleştirdi. Evli ve üç çocuk babası olan Cantekin İngilizce ve Fransızca biliyor.
Elektronik para ve ödeme sistemleri alanında hem üye iş yerlerine hem de son kullanıcılara kullanımı kolay, güvenilir ve hızlı çözümler sunan SiPay, dünya çapında deneyime sahip yönetim kadrosu ve uzman Ar-Ge gücüyle 360 derece çözümler sunuyor. Dijital cüzdan alt yapısı, kartlı ve kartsız ödeme, banka havalesi ve diğer alternatif ödemelerin tamamını tek bir çatı altında birleştiren şirket ayrıca küresel yüksek güvenlik standardı olan PCI-DSS sertifikasına sahip kurumlardan biri olarak öne çıkıyor.
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