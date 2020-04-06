Firefox'un Büyük Hatasını Twitter Buldu

Twitter'ın keşfine göre Firefox, özel dosyaları oturumunuzu kapattıktan sonra bile saklayabiliyormuş.

Twitter, Firefox'ta bir Sorun Keşfetti

Twitter, popüler web tarayıcısı Firefox'ta bir önbelleğe kaydetme hatası keşfetti. Sorun, normalde geçici olarak depolanması gereken dosyaların yedi güne kadar önbellekte kalmasıyla ortaya çıkıyor.

Twitter'a göre Firefox, bu geçici dosyaları kullanıcı Twitter'daki oturumunu kapattıktan sonra bile tutmaya devam etti. En kötü senaryo ele alındığında bu, bilgisayarın başına oturan herhangi birinin kalan bilgileri görmesine yol açabilir. Firmaya göre bu risk, özellikle kullanıcı Twitter'a herkese açık bir bilgisayarda oturum açtığında ve Twitter veri arşivini indirdiğinde veya Direkt Mesaj ile medya dosyası gönderdiğinde yükseliyor.

Twitter, bazı değişiklikler yaparak Firefox'un bu bilgileri depolamasını engellediğini ve sorunu çözdüğünü söylüyor. Firma, bilgi kırıntılarının Firefox'ta kalmasından dolayı blog sayfalarında bir özür de diledi. Son olarak firma, herkese açık veya paylaşımlı bilgisayarlarda, cihazı terk etmeden önce tarayıcı önbelleğini temizlemenizi önerdi.

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