Firefox Private Relay: Geçici e-posta Adresi İsteyenlere Özel Eklenti

Mozilla'nın yeni eklentisi Firefox Private Relay, geçici e-posta adresi oluşturmayı çok hızlı bir hale getirdi.

Mozilla'dan Geçici Eposta Oluşturan Eklenti
Spam'sız bir güne başlamak, rüya değil

Geçici eposta adresleri oluşturmak, Mozilla tarafından geliştirilen yeni bir web tarayıcısı sayesinde eskisinden de kolay bir hale geldi.

Çevrimiçi hizmetlere kaydolurken, çoğunlukla eposta adresinizi vermeniz gerekir. Bu, bazen eposta adresinizin istenmeyen tarafların eline geçmesi ve gelen kutunuzun spam epostalarla dolması anlamına gelebiliyor. Mozilla'nın geliştirdiği çözüm, birkaç saniyede geçici bir eposta adresi oluşturmanızı sağlıyor.

Alpha test aşamasında olan Firefox Private Relay, bir web tarayıcısı eklentisi ve buradan yüklenebiliyor, ancak bir davetiye almadıysanız henüz çalışmıyor. Mozilla, relay.firefox.com adresinde bir bekleme listesi oluşturmayı planlıyor.

Eposta adresinizi çevrimiçi hizmetlere vermek spam sorununu doğurabildiği gibi, bir güvenlik sorununa da yol açabiliyor. Bütün hizmetlere aynı eposta adresiyle kaydolduysanız, bu hesabınızın ele geçmesi tüm hesaplarınızın ele geçmesi anlamına gelebiliyor.

Bu sorun ve riske karşı bir çözüm sunmayı uman Firefox Private Relay, sizin için geçici bir eposta adresi oluşturuyor. Üstelik bunu web sitelerindeki formları doldururken, eposta alanını tek tıklamayla otomatik olarak doldurarak yapabiliyor. Bu adrese gönderilen epostalar, gerçek eposta adresinize ulaşıyor ancak gerçek eposta adresiniz asla gösterilmiyor. Oluşturduğunuz adrese gereksiz epostalar gelmeye başlarsa, bu adresi devre dışı bırakabiliyorsunuz.

Açık kaynak kodlu bir proje olan Firefox Private Relay'in kodlarına GitHub üzerinden ulaşılabiliyor.

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