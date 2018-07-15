Firefox, Yakında Windows 10 Temasına Uyacak!

Firefox, yakında Windows 10'da seçtiğiniz koyu veya açık temaya uyum gösterecek!

Firefox, Yakında Windows 10 Temasına Uyacak!

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