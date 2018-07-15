Firefox, Yakında Windows 10 Temasına Uyacak!
Firefox, yakında Windows 10'da seçtiğiniz koyu veya açık temaya uyum gösterecek!
Windows'un açık ve koyu iki renk teması var. Firefox, yakında bu temalara uyum göstererek renklerini seçtiğiniz temaya uygun hale getirecek.
Küçük bir değişiklik olsa da PC başında geceleri saatlerini geçiren ve bu yüzden siyah temayı kullananlar, Firefox'un bu yeniliğine sevinecekler. Microsoft'un kendisi de uygulamalarına koyu mod işlevi getirmek üzere çalışıyor ancak bu uygulamalarda koyu modu her uygulama için ayrı açmanız gerekiyor. Bu uygulamalara Microsoft'un web tarayıcısı Edge de dahil.
Firefox'un arka planda kalmasını istemiyorsanız, geçen ay Test Pilot'ta ortaya çıkan deney sizin için. Color adlı işlev, basit renk seçicileriyle Firefox'un rengini değiştirmenizi sağlıyor. Tarayıcının yeni görünümünü beğenirseniz, renkleri kaydedebiliyor ve renk düzenini otomatik oluşturulan bir bağlantı üzerinden paylaşabiliyorsunuz.
Özel bir Firefox teması kullanıyorsanız, endişe etmenize gerek yok. Windows ayarlarını değiştirmeniz, temanızın görünümüne zarar vermiyor.
Zeynel A. Öztürk
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