Fiyat Karşılaştırma Siteleri, Google Nedeniyle Mutsuz

Google, 2017'de rekabet karşıtı uygulamaları nedeniyle Avrupa Birliği tarafından 2,42 milyar euro cezaya çarptırılmıştı. Bunun nedeni, firmanın kendi fiyat karşılaştırma hizmetiyle rakiplerinin trafiğini azaltmaktı.
Cezaya rağmen fiyat karşılaştırma hizmetlerinin Google'ın baskısından etkilendiği ortaya çıktı. Reuters'a göre Avrupa'dan bir dizi şirket, ABD'nin Rekabet Komiseri Margrethe Vestager'e ortak bir mektup yazdı ve düzenleyicileri Google'ın rekabete aykırı davranışlarına karşı önlem almaya davet etti.
Google'ın 2017'deki emre uymadığını iddia eden mektubun altında 21 ülkeden 41 şirketin imzası bulunuyor. Şirketlerin iddiasına göre Google'ın rakiplere arama sayfalarının üstünde verdiği reklam alanı, web sitelerine daha fazla trafik sağlamıyor ve bu nedenle daha çok karşılaştırma sitesinin piyasadan çekilmesi bekleniyor.
Avrupa Komisyonu mektubu aldığını doğruladı ancak sorunun nasıl çözüleceğine dair bir açıklama yapmadı.
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