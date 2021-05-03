Fiyatıyla Korkutan Galaxy S21 Ultra'nın Üretim Maliyeti Aslında Ne Kadar?

Samsung, Galaxy S21 serisini kısa bir süre önce tanıttı ve kullanıcılarla buluşturdu. Şu an Galaxy S21 Ultra satışlarından memnun olduğu gözlemlenen şirketin amiral gemisi modeli ise bilindiği üzere Galaxy S21 Ultra. Şu an Galaxy S21 Ultra Türkiye'de 15 bin 999 TL, yurt dışında ise 999 Euro fiyattan satılıyor. Peki, Galaxy S21 Ultra'nın maliyeti ne kadar?
Galaxy S21 Ultra, bilindiği gibi 2 farklı işlemci modeline sahip. Snapdragon 888 işlemci ve Exynos 2100 işlemcisine sahip 2 farklı varyantı bulunan Galaxy S21 Ultra'nın ülkemizde ise Exynos 2100 CPU'lu modelleri satılıyor. Her 2 telefonun da maliyeti, kullandığı işlemci neticesinden birbirinden farklı olurken, Counterpoint Araştırma şirketinin açıklamasına göre Galaxy S21 Ultra'nın Exynos'lu modeli, Snapdragon 888 işlemcili modelinden daha ucuz.
Peki, Galaxy S21 Ultra'nın maliyeti ne kadar ve geçen yılın telefonu Galaxy S20 Ultra'nın maliyeti ile arasında ne kadar fark var?
Yapılan açıklamaya göre Galaxy S21 Ultra 5G modeli 532.9 dolara imal edilebiliyor. Bu fiyat geçen yılın modeli Galaxy S20 Ultra'dan yüzde 7 oranında daha ucuz. Zira Galaxy S20 Ultra'nın maliyeti geçen yıl 528 dolar olarak raporda belirtilmiş durumda.
Samsung'un maliyette elde ettiği kazanç, öte yandan telefonun selefine kıyasla daha uygun fiyattan satışa sunulmasına da etki etti. Bunun yanı sıra Galaxy S21 Ultra'nın kutu içeriğinden şarj adaptörü ve kulaklığı da çıkaran şirket, Galaxy S21 Ultra'nın satış fiyatında da 200 dolar gibi oldukça önemli bir indirimde bulundu. Bilindiği gibi Apple da iPhone 12 serisi ile kutu içeriğinden şarj adaptörü ve kulaklığı çıkarmış, ancak buna karşın satış fiyatında herhangi bir indirimde bulunmamıştı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın