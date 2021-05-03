Fiyatıyla Korkutan Galaxy S21 Ultra'nın Üretim Maliyeti Aslında Ne Kadar?

Yüksek fiyatıyla dikkat çeken Samsung Galaxy S21 Ultra'nın üretim maliyeti aslında ne kadar? İşte Galaxy S21 Ultra'nın maliyet fiyatı ve Galaxy S20 Ultra karşısında yarattığı maliyet farkı.