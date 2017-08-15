FL Studio ile müzik üretin!
Müzik besteleme, düzenleme ve çok daha fazla işlev, tam bir müzik prodüksiyon programı olan FL Studio ile önünüzde!
FL Studio, sayısız ses, efekt, enstrüman ve yardımcı araçlar içeren tam donanımlı bir müzik üretim programı.
Programın küçük simgelerden oluşan arayüzünü öğrenmeniz biraz zaman alabilir, ancak bu aşamayı geçtikten sonra FL Studio ile müzik üretmekten zevk alacaksınız. VSTi ve DXi eklentileri sayesinde diğer programlarla bağlanabilen FL Studio, birçok ses efekti ve ses örneğiyle geliyor. Müzik oluşturmak, aranje etmek, kaydetmek, düzenlemek, işlemek ve profesyonel kalitede müzikler oluşturmak için master işlemlerini yapmak FL Studio ile mümkün.
FL Studio, normalde oldukça pahalıya satılan müzik üretim yazılımlarına kıyasla, ücretsiz bir program için oldukça zengin ve müzik düzenleme için ihtiyaç duyabileceğiniz çoğu işlevi sunuyor.
İndirin: FL Studio
FL Studio ile müzik üretin!
FL Studio, sayısız ses, efekt, enstrüman ve yardımcı araçlar içeren tam donanımlı bir müzik üretim programı.
Programın küçük simgelerden oluşan arayüzünü öğrenmeniz biraz zaman alabilir, ancak bu aşamayı geçtikten sonra FL Studio ile müzik üretmekten zevk alacaksınız. VSTi ve DXi eklentileri sayesinde diğer programlarla bağlanabilen FL Studio, birçok ses efekti ve ses örneğiyle geliyor. Müzik oluşturmak, aranje etmek, kaydetmek, düzenlemek, işlemek ve profesyonel kalitede müzikler oluşturmak için master işlemlerini yapmak FL Studio ile mümkün.
FL Studio, normalde oldukça pahalıya satılan müzik üretim yazılımlarına kıyasla, ücretsiz bir program için oldukça zengin ve müzik düzenleme için ihtiyaç duyabileceğiniz çoğu işlevi sunuyor.
İndirin: FL Studio
Zeynel A. Öztürk
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