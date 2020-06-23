Flash'ın Tabutuna Son Çiviyi, Bizzat Sahibi Olan Adobe Çakıyor

Adobe'nin Flash desteğini 2020'nin sonu itibariyle sonlandıracağı biliniyordu. Şimdi ise firmanın bu konuda ne kadar katı davranacağı ortaya çıktı.
Gelen bilgilere göre Adobe, "bu senenin sonlarında" sizden Flash'ı kaldırmanızı isteyecek. Bunun yanında Flash indirmeleri artık sunulmayacak ve üstelik 2021 itibariyle Flash Player içerisinde içerik yürütmeyi engelleyecek.
Flash birçok güvenlik açığı içerdiğinden, Adobe'nin bu kadar katı olması şaşırtıcı değil. Eklentinin çalışmasına izin verilmesi, saldırılara ve yeni açıkların bulunmasına davetiye çıkarabilir. Yine de bir geliştiricinin kendi programını kullanmaya izin vermeyecek biçimde desteği sonlandırması, nadiren rastlanan bir durum.
Adobe'nin bugün durduğu nokta, 10 sene öncesinden oldukça farklı. Firma, on sene önce Apple'ın iPad ve iPhone'da zengin web içeriği için HTML5 şartı getirmesinin bir dayatma olduğunu savunuyordu. Şimdi ise Adobe de Flash'ın yükten başka bir şey getirmediğini kabul ediyor.
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