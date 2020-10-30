Flight Simulator Şimdi Excalibur Bilgisayarlarında

Oyun severleri en son teknoloji ürünlerle ve oyunlarla buluşturan Casper Excalibur, şimdi yeni nesil Microsoft Flight Simulator hediyeli. Oyuncuları yüksek performans ve kesintisiz oyun keyfi ile buluşturan Excalibur ve Xbox işbirliği ile gökyüzüne yükselin ve uçuş heyecanını deneyimleyin.
Tüm Windows 10'lu Excalibur bilgisayarları ile, 100'ün üzerinde yüksek kaliteli oyuna bir aylık sınırsız erişim sağlayan online oyun mağazası Xbox Game Pass yeni oyunu Flight Simulator'u artık deneyimleyebileceksiniz. Her ay yeni oyun eklenen oyun kütüphanesi ve özel indirimler ile birlikte, güncel oyunları anında oynama fırsatı bulacağınız Xbox Game Pass ile oyun deneyimlerinizi zenginleştirebilirsiniz.
Dünyayı Keşfedin
Flight Simulator ile 37 binden fazla havaalanının, 2 milyon şehrin, 1,5 milyar binanın, gerçek dağların, yolların, ağaçların, nehirlerin, hayvanların, trafiğin ve daha fazlasının bulunduğu dünyada gezinebilirsiniz. Hafif uçaklardan ticari jetlere kadar çok çeşitliliğe sahip uçaklarla etkileşimli ve vurgulu araç rehberi ve kontrol listeleriyle seviyenize göre ölçeklenen deneyim sayesinde pilotluk yeteneklerinizi güçlendirebilecek, doğru rüzgar hızı ve yönü, sıcaklık, nem, yağmur ve şimşek dahil olmak üzere gerçek zamanlı canlı hava durumuyla gece veya gündüz uçma deneyimini yaşayabileceksiniz.
Yeni nesil Microsoft Flight Simulator'da hafif uçaklardan geniş gövdeli jetlere kadar en ayrıntılı ve gerçek uçakları uçurabilecek, dinamik ve yaşayan bir dünyada gece uçuşlarında, gerçek zamanlı atmosfer simülasyonuna sahip canlı hava durumunda zorluklara karşı istediğiniz yere kendi uçuş rotanızı oluşturabileceksiniz.
Excalibur Bilgisayar oyuncuları için tasarlandı
Yüksek performansa ve hıza sahip olmak isteyen oyun tutkunları için tasarlanan Excalibur ürünleri; Intel 10.Nesil işlemcileri, yeni ekran kartı seçenekleri ve RGB klavyeleri ile en son teknolojileri oyuncularla buluşturuyor. Ekran teknolojileri alanında öne çıkan 144 Hz/240Hz ekran ve yenilenme hızı seçenekleri ile Flight Simulator oyununu üst düzey gerçeklik algısı ve kesintisiz oyun keyfi ile deneyimleyebileceksiniz.
En güncel ve favori oyunlarınızı oynarken arkadaşlarınızın oyununu takip edebilir ve onlarla sohbet edebilirsiniz. Oyunlar arası geçiş yaptığında dahi sohbeti devam ettirmeni sağlayan gelişmiş özellikler sayesinde oyundan ödün vermeden konuşmaları takip edebilirsiniz.
31 Aralık 2020'ye kadar faydalanabileceğiniz Xbox Game Pass üyeliği, https://www.casper.com.tr web sitesi üzerinden Windows 10 yüklü tüm Casper Excalibur Bilgisayar modelleri için geçerlidir. Kampanya ile ilgili detaylı bilgiye https://www.casper.com.tr/xbox-game-pass adresinden ulaşabilirsiniz.
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